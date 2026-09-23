Looking ahead: A&E concerts and events

Events, days, dates, times, performers and prices are subject to change without notice. Contact presenting venue for event updates.

PINELLAS

Clearwater

• “Halfway There,” through Oct. 18, at the Early Bird Dinner Theatre, 13355 49th St. N., Clearwater. The price for buffet and show is $60 including tax. Call 727-446-5898 for reservations. Visit www.earlybirddinnertheater.com.

• Rise Against, Friday, Sept. 25, 7 p.m., at The BayCare Sound, 255 Drew St., Clearwater. Tickets start at $68. Visit www.rutheckerdhall.com.

• Jordan B, Sept. 25-26, 8:30 p.m., at Clearwater Comedy Club, 483 Mandalay Ave., Clearwater. Tickets are $20. Call 727-435-0327 or visit www.clearwatercomedyclub.com.

• America, Friday, Oct. 2, 7 p.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $68.50. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Jennie Stencel, Oct. 2-3, 8:30 p.m., at Clearwater Comedy Club, 483 Mandalay Ave., Clearwater. Tickets are $20. Call 727-435-0327 or visit www.clearwatercomedyclub.com.

• Ziggy Marley and Gov’t Mule, Sunday, Oct. 4, 5 p.m., at The BayCare Sound, 255 Drew St., Clearwater. Tickets start at $48.50. Visit www.rutheckerdhall.com.

• Celtic Thunder, Sunday, Oct. 4, 8 p.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $58. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• The Florida Orchestra: Once Upon a Time in Paris; Wednesday, Oct. 7, 11 a.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $27. Visit floridaorchestra.org.

• Boz Scaggs, Thursday, Oct. 8, 8 p.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $62.75. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Classic Albums Live: Pink Floyd, “The Dark Side of the Moon,” Thursday, Oct. 8, 8 p.m., at the Bilheimer Capitol Theatre, 405 Cleveland St., Clearwater. Tickets start at $45. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox, Friday, Oct. 9, 8 p.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $43.25. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Ty Myers, Friday, Oct. 9, 7:30 p.m., at The BayCare Sound, 255 Drew St., Clearwater. Tickets start at $55.50. Visit www.rutheckerdhall.com.

• G.R. Goodwin, Oct. 9-10, 8:30 p.m., at Clearwater Comedy Club, 483 Mandalay Ave., Clearwater. Tickets are $20. Call 727-435-0327 or visit www.clearwatercomedyclub.com.

• “The Book of Will,” Oct. 9-25, at West Coast Players, 21905 U.S. 19 N., Clearwater. Tickets are $25. Call 727-437-2363. Visit wcplayers.com.

• Tom Jones, Saturday, Oct. 10, 8 p.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $84.75. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Sean Cunningham, Saturday, Oct. 10, 7 p.m., at the Music4Life Living Arts Center, 1204 Rogers St., Clearwater. Tickets start at $33.85. Visit wileyhouseconcerts.org.

• The Avett Brothers, Saturday, Oct. 10, 7 p.m., at The BayCare Sound, 255 Drew St., Clearwater. Tickets start at $49.50. Visit www.rutheckerdhall.com.

• Jimmy Failla, Saturday, Oct. 10, 8 p.m., at the Bilheimer Capitol Theatre, 405 Cleveland St., Clearwater. Tickets start at $45. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Freedom Rocks featuring 38 Special, The Marshall Tucker Band, and Don Felder; Sunday, Oct. 11, 6 p.m., at The BayCare Sound, 255 Drew St., Clearwater. Tickets start at $42. Visit www.rutheckerdhall.com.

• Tedeschi Trucks Band, Tuesday, Oct. 13, 6:30 p.m., at The BayCare Sound, 255 Drew St., Clearwater. Tickets start at $54.50. Visit www.rutheckerdhall.com.

• Rodrigo Y Gabriela, Wednesday, Oct. 14, 8 p.m., at the Bilheimer Capitol Theatre, 405 Cleveland St., Clearwater. Tickets start at $70. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• The Vampire Circus, Thursday, Oct. 15, 8 p.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $43.25. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Tyler Hilton, Thursday, Oct. 15, 7 p.m., at the Music4Life Living Arts Center, 1204 Rogers St., Clearwater. Tickets start at $44.52. Visit wileyhouseconcerts.org.

• Clearwater Jazz Holiday, Oct. 15-18, at Coachman Park, 301 Drew St., Clearwater. Visit www.clearwaterjazz.com.

• Joe Latham, Oct. 16-17, 8:30 p.m., at Clearwater Comedy Club, 483 Mandalay Ave., Clearwater. Tickets are $20. Call 727-435-0327 or visit www.clearwatercomedyclub.com.

• The Florida Orchestra: Scheherazade; Friday, Oct. 16, 7:30 p.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $28. Visit floridaorchestra.org.

• Alternate Routes, Saturday, Oct. 17, 7 p.m., at the Music4Life Living Arts Center, 1204 Rogers St., Clearwater. Tickets start at $39.19. Visit wileyhouseconcerts.org.

• Rumours of Fleetwood Mac, Sunday, Oct. 18, 7 p.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $55.75. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• The Concert: A Tribute to ABBA; Wednesday, Oct. 21, 8 p.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $49.75. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Jake Owen, Thursday, Oct. 22, 7 p.m., at The BayCare Sound, 255 Drew St., Clearwater. Tickets start at $63.50. Visit www.rutheckerdhall.com.

• Live Dead & Brothers, Thursday, Oct. 22, 8 p.m., at the Bilheimer Capitol Theatre, 405 Cleveland St., Clearwater. Tickets start at $44.50. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Jessica Kirson, Friday, Oct. 23, 8 p.m., at the Bilheimer Capitol Theatre, 405 Cleveland St., Clearwater. Tickets start at $38.50. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• “Dracula,” Oct. 23-Nov. 1, at Francis Wilson Playhouse, 302 Seminole St., Clearwater. Tickets are $32. Call 727-446-1360 or visit www.franciswilsonplayhouse.org.

• Cake, Friday, Oct. 23, 8:30 p.m., at The BayCare Sound, 255 Drew St., Clearwater. Tickets start at $63.50. Visit www.rutheckerdhall.com.

• Te’ Davis, Oct. 23-24, 8:30 p.m., at Clearwater Comedy Club, 483 Mandalay Ave., Clearwater. Tickets are $20. Call 727-435-0327 or visit www.clearwatercomedyclub.com.

• “Golden Girls: The Laughs Continue,” Saturday, Oct. 24, 7 p.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $57.50. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Garrison Keillor and Erica Rhodes, Saturday, Oct. 24, 8 p.m., at the Bilheimer Capitol Theatre, 405 Cleveland St., Clearwater. Tickets start at $49. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Josh Thomas, Saturday, Oct. 24, 7 p.m., in Murray Theatre at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $50. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Mitch Rossell, Saturday, Oct. 24, 7 p.m., at the Music4Life Living Arts Center, 1204 Rogers St., Clearwater. Tickets start at $39.19. Visit wileyhouseconcerts.org.

• The Hip Abduction, Saturday, Oct. 24, 7 p.m., at The BayCare Sound, 255 Drew St., Clearwater. Tickets start at $40. Visit www.rutheckerdhall.com.

• Turnpike Troubadours, Sunday, Oct. 25, 6 p.m., at The BayCare Sound, 255 Drew St., Clearwater. Tickets start at $67.75. Visit www.rutheckerdhall.com.

• Dan and Phil: Hard Launch World Tour; Monday, Oct. 26, 7:30 p.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $70.25. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Alice Cooper, Tuesday, Oct. 27, 8 p.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $79. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• The Florida Orchestra: Monumental Sounds; Wednesday, Oct. 28, 11 a.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $27. Visit floridaorchestra.org.

• Hairball, Friday, Oct. 30, 8 p.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $32.75. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• “The Rocky Horror Picture Show,” Friday, Oct. 30, 8 p.m., at the Bilheimer Capitol Theatre, 405 Cleveland St., Clearwater. Tickets start at $15. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Amir Schuman, Oct. 30-31, 8:30 p.m., at Clearwater Comedy Club, 483 Mandalay Ave., Clearwater. Tickets are $20. Call 727-435-0327 or visit www.clearwatercomedyclub.com.

• Clearwater Craft Festival, Saturday and Sunday, Oct. 31-Nov. 1, 10 a.m. to 5 p.m., at 300 Cleveland St., Clearwater. Admission is free. Visit www.artfestival.com.

• Ghostbusters in Concert, Saturday, Oct. 31, 8 p.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $43.25. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

Dunedin

• Robert Deitch, Friday, Oct. 2, 8 p.m., at Coastal Lifestyle House Concerts, 1242 Taylor Ave., Dunedin. Admission is a $25 donation which goes directly to the artist. RSVP required. For information and to RSVP, visit www.CoastalLifestyleConcerts.com.

• Downtown Dunedin Craft Festival, Saturday and Sunday, Oct. 10-11, 10 a.m. to 5 p.m., on Main Street in Dunedin. Admission is free. Visit www.artfestival.com.

• Daniel Neihoff, Friday, Oct. 30, 8 p.m., at Coastal Lifestyle House Concerts, 1242 Taylor Ave., Dunedin. Admission is a $25 donation which goes directly to the artist. RSVP required. For information and to RSVP, visit www.CoastalLifestyleConcerts.com.

Gulfport

• Eliza Neals, Friday, Sept. 25, 7 p.m., at the Catherine Hickman Theater, 5501 27th Ave. S., Gulfport. Visit www.barrelhousetalent.com/tickets.

• Nan Colton presents Georgia O’Keeffe, Sunday, Sept. 27, 6 p.m., at the Catherine Hickman Theater, 5501 27th Ave. S., Gulfport. Visit mygulfport.us/events/.

• Jason Ricci & The Bad Kind, Wednesday, Oct. 21, 7 p.m., at the Catherine Hickman Theater, 5501 27th Ave. S., Gulfport. Visit www.barrelhousetalent.com/tickets.

• Damon Fowler, Friday, Dec. 11, 7 p.m., at the Catherine Hickman Theater, 5501 27th Ave. S., Gulfport. Visit www.barrelhousetalent.com/tickets.

Largo

• “Disney’s The Little Mermaid,” presented by Theatre eXceptional; Sept. 23-27, at the Central Park Performing Arts Center, 105 Central Park Drive, Largo. Tickets are $25. Visit LargoArts.com or call 727-587-6793.

• Largo Vibe Fest featuring Squonk! Joy Machine; Friday, Oct. 2, 3-8 p.m.; Saturday, Oct. 3, 10 a.m.-5 p.m.; and Sunday, Oct. 4, 10 a.m.-3 p.m., at Largo Central Park, 101 Central Park Drive, Largo. The event is free. Visit LargoArts.com/Vibe.

• The Artimus Pyle Band, Friday, Oct. 10, 8 p.m., at the Central Park Performing Arts Center, 105 Central Park Drive, Largo. Tickets start at $40. Visit LargoArts.com or call 727-587-6793.

• The Oz Noy Trio, Friday, Oct. 16, 8 p.m., at the Central Park Performing Arts Center, 105 Central Park Drive, Largo. Tickets start at $25. Visit LargoArts.com or call 727-587-6793.

• “Dracula,” presented by the Coastal Ballet of Florida; Saturday, Oct. 17, 7 p.m., at the Central Park Performing Arts Center, 105 Central Park Drive, Largo. Tickets start at $35. Visit LargoArts.com or call 727-587-6793.

• Art from the Heart: A Community Talent Showcase; Wednesday, Oct. 21, 7 p.m., at the Central Park Performing Arts Center, 105 Central Park Drive, Largo. Tickets start at $40. Visit LargoArts.com or call 727-587-6793.

• Etta May, Sunday, Oct. 25, 7 p.m., at the Central Park Performing Arts Center, 105 Central Park Drive, Largo. Tickets start at $30. Visit LargoArts.com or call 727-587-6793.

• “Rogers & Hammerstein’s Cinderella,” presented by Eight O’Clock Theatre; Nov. 6-15, at the Central Park Performing Arts Center, 105 Central Park Drive, Largo. Tickets start at $33. Visit LargoArts.com or call 727-587-6793.

• The Sunkicks, Nov. 27-29, at the Central Park Performing Arts Center, 105 Central Park Drive, Largo. Tickets start at $30. Visit LargoArts.com or call 727-587-6793.

Palm Harbor

• Officer Eudy, Thursday, Sept. 24, 7:30 p.m., at Snappers Grill & Comedy Club, 36657 U.S. 19 N., Palm Harbor. Tickets start $22.50. Visit www.snappersgrill.com.

• Shelly Belly, Sept. 25-26, at Snappers Grill & Comedy Club, 36657 U.S. 19 N., Palm Harbor. Tickets start $22.50. Visit www.snappersgrill.com.

• Stormy Daniels, Thursday, Oct. 1, 7:30 p.m., at Snappers Grill & Comedy Club, 36657 U.S. 19 N., Palm Harbor. Tickets start $27.50. Visit www.snappersgrill.com.

• Graeson Mcgaha, Wednesday, Nov. 18, 7:30 p.m., at Snappers Grill & Comedy Club, 36657 U.S. 19 N., Palm Harbor. Tickets start $22.50. Visit www.snappersgrill.com.

• Palm Harbor Craft Festival, Saturday and Sunday, Nov. 21-22, 10 a.m. to 5 p.m., on Florida Avenue in Palm Harbor. Admission is free. Visit www.artfestival.com.

• Basile, Jan. 22-23, at Snappers Grill & Comedy Club, 36657 U.S. 19 N., Palm Harbor. Tickets start $22.50. Visit www.snappersgrill.com.

Pinellas Park

• Celebrate: A Tribute to Three Dog Night & Friends; Saturday, Oct. 17, 7 p.m., at the Pinellas Park Performing Arts Center, 4951 78th Ave., Pinellas Park. Tickets are $21.64. Visit www.pinellas-park.com/161/Performing-Arts-Center.

• The Honky Tonk Chicks, Saturday, Nov. 21, 7 p.m., at the Pinellas Park Performing Arts Center, 4951 78th Ave., Pinellas Park. Tickets are $21.64. Visit www.pinellas-park.com/161/Performing-Arts-Center.

• Divas3, Saturday, Dec. 19, 7 p.m., at the Pinellas Park Performing Arts Center, 4951 78th Ave., Pinellas Park. Tickets are $21.64. Visit www.pinellas-park.com/161/Performing-Arts-Center.

Safety Harbor

• Mighty Mystic, Friday, Oct. 2, 7:30 p.m., at the Safety Harbor Art & Music Center, 706 Second St. N., Safety Harbor. Tickets are $25 in advance and $30 at the door. Visit www.safetyharborartandmusiccenter.com.

• Mr. Sipp, Sunday, Oct. 4, 5:30 p.m., at the Safety Harbor Art & Music Center, 706 Second St. N., Safety Harbor. Tickets are $40 in advance and $45 at the door. Visit www.safetyharborartandmusiccenter.com.

• Uncle John’s Band, Friday, Oct. 9, 7 p.m., at Crooked Thumb Brewery, 555 10th Ave. S., Safety Harbor. Visit crookedthumbbrew.com.

• The Cats Band, Saturday, Oct. 10, 7 p.m., at Crooked Thumb Brewery, 555 10th Ave. S., Safety Harbor. Visit crookedthumbbrew.com.

• Backtrack Blues Band, Saturday, Oct. 10, 7:30 p.m., at the Safety Harbor Art & Music Center, 706 Second St. N., Safety Harbor. Tickets are $25 in advance and $30 at the door. Visit www.safetyharborartandmusiccenter.com.

• Chris Beard, Sunday, Oct. 11, 5:30 p.m., at the Safety Harbor Art & Music Center, 706 Second St. N., Safety Harbor. Tickets are $25 in advance and $30 at the door. Visit www.safetyharborartandmusiccenter.com.

• Quinn Sullivan, Friday, Oct. 16, 7:30 p.m., at the Safety Harbor Art & Music Center, 706 Second St. N., Safety Harbor. Tickets are $40 in advance and $45 at the door. Visit www.safetyharborartandmusiccenter.com.

• John Nemeth, Saturday, Oct. 17, 7:30 p.m., at the Safety Harbor Art & Music Center, 706 Second St. N., Safety Harbor. Tickets are $40 in advance and $45 at the door. Visit www.safetyharborartandmusiccenter.com.

• Bill “Sauce Boss” Wharton, Sunday, Oct. 18, 5:30 p.m., at the Safety Harbor Art & Music Center, 706 Second St. N., Safety Harbor. Tickets are $30 in advance and $35 at the door. Visit www.safetyharborartandmusiccenter.com.

• Selwyn Birchwood, Friday, Oct. 23, 7:30 p.m., at the Safety Harbor Art & Music Center, 706 Second St. N., Safety Harbor. Tickets are $25 in advance and $30 at the door. Visit www.safetyharborartandmusiccenter.com.

• The Black Honkeys, Saturday, Nov. 7, 7:30 p.m., at the Safety Harbor Art & Music Center, 706 Second St. N., Safety Harbor. Tickets are $25 in advance and $30 at the door. Visit www.safetyharborartandmusiccenter.com.

• Coco Montoya, Sunday, Nov. 8, 5:30 p.m., at the Safety Harbor Art & Music Center, 706 Second St. N., Safety Harbor. Tickets are $40 in advance and $45 at the door. Visit www.safetyharborartandmusiccenter.com.

• Damon Fowler, Friday, Nov. 20, 7:30 p.m., at the Safety Harbor Art & Music Center, 706 Second St. N., Safety Harbor. Tickets are $25 in advance and $30 at the door. Visit www.safetyharborartandmusiccenter.com.

• Mikel Paris, Saturday, Nov. 21, 7:30 p.m., at the Safety Harbor Art & Music Center, 706 Second St. N., Safety Harbor. Tickets are $30 in advance and $35 at the door. Visit www.safetyharborartandmusiccenter.com.

• Jeriko Turnpike, Saturday, Nov. 28, 7 p.m., at Crooked Thumb Brewery, 555 10th Ave. S., Safety Harbor. Visit crookedthumbbrew.com.

• Ariella and Nicolaas, Sunday, Nov. 29, 5:30 p.m., at the Safety Harbor Art & Music Center, 706 Second St. N., Safety Harbor. Tickets are $40 in advance and $45 at the door. Visit www.safetyharborartandmusiccenter.com.

• Mike Zito, Friday, Dec. 4, 7:30 p.m., at the Safety Harbor Art & Music Center, 706 Second St. N., Safety Harbor. Tickets are $30 in advance and $35 at the door. Visit www.safetyharborartandmusiccenter.com.

St. Pete Beach

• Michelle Krajecki, Sept. 23-26, at Coconuts Comedy Club, Tradewinds Resort, 5500 Gulf Blvd., St. Pete Beach. Tickets are $20. Call 727-360-5653, email coconutscc@aol.com, or visit coconutscomedyclubs.com.

• Ken Krantz, Sept. 25-26, 8:30 p.m., at Sunshine City Comedy Club, 5501 Gulf Blvd., St. Pete Beach. Tickets are $20. Call 727-435-0327 or visit www.sunshinecitycomedyclub.com.

• Joe Latham, Oct. 2-3, 8:30 p.m., at Sunshine City Comedy Club, 5501 Gulf Blvd., St. Pete Beach. Tickets are $20. Call 727-435-0327 or visit www.sunshinecitycomedyclub.com.

• Corey Avenue Art & Craft Festival, Saturday and Sunday, Oct. 3-4, 10 a.m. to 5 p.m., on Corey Avenue in St. Pete Beach. Visit www.sikpromotions.com.

• Jennie Stencel, Oct. 9-10, 8:30 p.m., at Sunshine City Comedy Club, 5501 Gulf Blvd., St. Pete Beach. Tickets are $20. Call 727-435-0327 or visit www.sunshinecitycomedyclub.com.

• Law Smith, Oct. 16-17, 8:30 p.m., at Sunshine City Comedy Club, 5501 Gulf Blvd., St. Pete Beach. Tickets are $20. Call 727-435-0327 or visit www.sunshinecitycomedyclub.com.

• Donald Evans, Oct. 23-24, 8:30 p.m., at Sunshine City Comedy Club, 5501 Gulf Blvd., St. Pete Beach. Tickets are $20. Call 727-435-0327 or visit www.sunshinecitycomedyclub.com.

• Chris Robinson, Nov. 6-7, 8:30 p.m., at Sunshine City Comedy Club, 5501 Gulf Blvd., St. Pete Beach. Tickets are $20. Call 727-435-0327 or visit www.sunshinecitycomedyclub.com.

• Jake Clark, Nov. 13-14, 8:30 p.m., at Sunshine City Comedy Club, 5501 Gulf Blvd., St. Pete Beach. Tickets are $20. Call 727-435-0327 or visit www.sunshinecitycomedyclub.com.

• Erica Lederman, Nov. 20-21, 8:0 p.m., at Sunshine City Comedy Club, 5501 Gulf Blvd., St. Pete Beach. Tickets are $20. Call 727-435-0327 or visit www.sunshinecitycomedyclub.com.

• Paul Farahvar, Dec. 4-5, 8:30 p.m., at Sunshine City Comedy Club, 5501 Gulf Blvd., St. Pete Beach. Tickets are $20. Call 727-435-0327 or visit www.sunshinecitycomedyclub.com.

• Corey Avenue Art & Craft Festival, Saturday and Sunday, Dec. 5-6, 10 a.m. to 5 p.m., on Corey Avenue in St. Pete Beach. Visit www.sikpromotions.com.

• Tayler Yarish, Dec. 11-12, 8:30 p.m., at Sunshine City Comedy Club, 5501 Gulf Blvd., St. Pete Beach. Tickets are $20. Call 727-435-0327 or visit www.sunshinecitycomedyclub.com.

• Tal Almog, Dec. 18-19, 8:30 p.m., at Sunshine City Comedy Club, 5501 Gulf Blvd., St. Pete Beach. Tickets are $20. Call 727-435-0327 or visit www.sunshinecitycomedyclub.com.

• Sean Harper, Saturday, Dec. 26, 8:30 p.m., at Sunshine City Comedy Club, 5501 Gulf Blvd., St. Pete Beach. Tickets are $20. Call 727-435-0327 or visit www.sunshinecitycomedyclub.com.

St. Petersburg

• “Dalí in America,” through Oct. 18, at The Dalí Museum, One Dalí Boulevard, St. Petersburg. Visit TheDali.org.

• “The Architecture of The Dalí,” through April 18, 2027, at The Dalí Museum, One Dalí Boulevard, St. Petersburg. Visit TheDali.org.

• “New African Masquerades: Artistic Innovations and Collaborations,” through Jan. 3, at the Museum of Fine Arts, St. Petersburg, 255 Beach Drive NE, St. Petersburg. Visit mfastpete.org.

• “A Night with Janis Joplin,” through Oct. 11, presented by American Stage Theatre at Raymond James Theatre, 163 Third St. N., St. Petersburg. Ticket prices vary by performance. For information and tickets, call 727-823-7529 or visit Americanstage.org.

• “What a Glorious Feeling,” through Oct. 4, at freeFall Theatre, 6099 Central Ave., St. Petersburg. For performance times and tickets, call 727-498-5205 or visit freefalltheatre.com.

• Little Big Town, Thursday, Sept. 24, 7:30 p.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Tickets start at $79.40. Visit themahaffey.com.

• Winger and SteelHeart, Friday, Sept. 25, 7 p.m., at Ferg’s Concert Pavilion, 1320 Central Ave., St. Petersburg. Tickets start at $46.09. Visit www.fergssportsbar.com.

• Don Lemon and DL Hughley, Saturday, Sept. 26, 7 p.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Tickets start at $53.65. Visit themahaffey.com.

• Pouya, Saturday, Sept. 26, 7 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $48.20. Visit www.jannuslive.com.

• Bonnie Prince Billy, Sunday, Sept. 27, 7 p.m., at Bayboro Brewing Co., 2390 Fifth Ave. S., St. Petersburg. Tickets start at $41.20. Visit www.bayborobrewing.com.

• The Format, Tuesday, Sept. 29, 6:30 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Visit www.jannuslive.com.

• Loathe, Wednesday, Sept. 30, 6:30 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $49. Visit www.jannuslive.com.

• Suki Waterhouse, Thursday, Oct. 1, 7 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Visit www.jannuslive.com.

• The Florida Orchestra: Tchaikovsky’s 1812 Overture; Friday, Oct. 2, 7:30 p.m.; and Sunday, Oct. 4, 2 p.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Tickets start at $28. Visit floridaorchestra.org.

• Caamp, Saturday, Oct. 3, 7:30 p.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Tickets start at $66. Visit themahaffey.com.

• Streetlight Manifesto, Friday, Oct. 2, 7 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $48.24. Visit www.jannuslive.com.

• The Guilded Tea Affair, Tuesday, Oct. 6, 2-4 p.m., at the St. Petersburg Yacht Club, 11 Central Ave., St. Petersburg. Individual tickets are $75. Visit fogsp.org.

• Cannons, Thursday, Oct. 8, 7 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $46.69. Visit www.jannuslive.com.

• The Florida Orchestra: Once Upon a Time in Paris; Thursday, Oct. 8, 11 a.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Tickets start at $28. Visit floridaorchestra.org.

• Nurse John, Friday, Oct. 9, 7:30 p.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Tickets start at $54. Visit themahaffey.com.

• Willow Avalon, Saturday, Oct. 10, 7 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $36.11. Visit www.jannuslive.com.

• The Florida Orchestra: Revolution — The Music of The Beatles; Saturday, Oct. 10, 7:30 p.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Tickets start at $28. Visit floridaorchestra.org.

• Basement, Tuesday, Oct. 13, 7 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $43.29. Visit www.jannuslive.com.

• The Florida Orchestra: Inside the Music — Scheherazade; Thursday, Oct. 15, 7:30 p.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Tickets are pay-what-you-can at the door. Visit floridaorchestra.org.

• Cavetown, Friday, Oct. 16, 7 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $57. Visit www.jannuslive.com.

• Toadies, Saturday, Oct. 17, 7 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $42.55. Visit www.jannuslive.com.

• The Florida Orchestra: Scheherazade; Saturday, Oct. 17, 7:30 p.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Tickets start at $28. Visit floridaorchestra.org.

• Arch Enemy and The Black Dahlia Murder, Sunday, Oct. 18, 5 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $49.25. Visit www.jannuslive.com.

• Dying Fetus, Tuesday, Oct. 20, 5:30 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $48.36. Visit www.jannuslive.com.

• Bombargo, Thursday, Oct. 22, 8 p.m., at Bayboro Brewing Co., 2390 Fifth Ave. S., St. Petersburg. Tickets start at $28.14. Visit www.bayborobrewing.com.

• Scene Queen, Friday, Oct. 23, 7 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $42.55. Visit www.jannuslive.com.

• Mumiy Troll, Saturday, Oct. 24, 7 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $90. Visit www.jannuslive.com.

• The Florida Orchestra: Raymond James Pops in the Park; Saturday, Oct. 24, 7 p.m., at Vinoy Park, 701 Bayshore Drive NE, St. Petersburg. Visit floridaorchestra.org.

• The Florida Orchestra: A Star to Remember; Sunday, Oct. 25, 2 p.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Visit floridaorchestra.org.

• The Dillinger Escape Plan, Monday, Oct. 26, 7 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $42.55. Visit www.jannuslive.com.

• Prof, Wednesday, Oct. 28, 7 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $42.31. Visit www.jannuslive.com.

• The Florida Orchestra: Monumental Sounds; Thursday, Oct. 29, 11 a.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Tickets start at $28. Visit floridaorchestra.org.

• Sonic Live in Concert, Friday, Oct. 30, 8 p.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Tickets start at $54.15. Visit themahaffey.com.

• The Florida Orchestra: John Williams @ 95; Sunday, Nov. 1, 2 p.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Tickets start at $28. Visit floridaorchestra.org.

• Movements, Wednesday, Nov. 4, 6 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $52.89. Visit www.jannuslive.com.

• “Meteor Shower,” Nov. 4-22, presented by American Stage Theatre at Raymond James Theatre, 163 Third St. N., St. Petersburg. Ticket prices vary by performance. For information and tickets, call 727-823-7529 or visit Americanstage.org.

• Greensky Bluegrass, Friday, Nov. 6, 6:30 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $47.70. Visit www.jannuslive.com.

• “The Da Vinci Code,” Nov. 6-Dec. 6, at freeFall Theatre, 6099 Central Ave., St. Petersburg. For performance times and tickets, call 727-498-5205 or visit freefalltheatre.com.

• The Florida Orchestra: Ginastera’s Harp Concerto; Saturday, Nov. 7, 7:30 p.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Tickets start at $28. Visit floridaorchestra.org.

• “Kay WalkingStick: Hudson River School,” Nov. 7-March 21, at the James Museum of Western & Wildlife Art, 150 Central Ave., St. Petersburg. Visit thejamesmuseum.org.

• Wednesday, Saturday, Nov. 7, 7 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $48.76. Visit www.jannuslive.com.

• The Brook & The Bluff, Sunday, Nov. 8, 7 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $37.14. Visit www.jannuslive.com.

• Mannheim Steamroller, Wednesday, Nov. 11, 7 p.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Tickets start at $67.05. Visit themahaffey.com.

• Judah & The Lion, Wednesday, Nov. 11, 6:30 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $45.65. Visit www.jannuslive.com.

• The Altons, Wednesday, Nov. 11, 7 p.m., at Bayboro Brewing Co., 2390 Fifth Ave. S., St. Petersburg. Tickets start at $26.67. Visit www.bayborobrewing.com.

• Lenny Pearce, Thursday, Nov. 12, 6 p.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Tickets start at $54.15. Visit themahaffey.com.

• Hawthorne Heights, Thursday, Nov. 12, 6 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $41.50. Visit www.jannuslive.com.

• Deer Tick, Friday, Nov. 13, 7 p.m., at Bayboro Brewing Co., 2390 Fifth Ave. S., St. Petersburg. Tickets start at $35.27. Visit www.bayborobrewing.com.

• David Foster and Katharine McPhee, Friday, Nov. 13, 8 p.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Tickets start at $60.35. Visit themahaffey.com.

• UB40, Saturday, Nov. 14, 8 p.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Tickets start at $66. Visit themahaffey.com.

• The Wrecks, Sunday, Nov. 15, 6 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $41.50. Visit www.jannuslive.com.

• Periphery, Monday, Nov. 16, 5:30 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $51.85. Visit www.jannuslive.com.

• The Revivalists, Wednesday, Nov. 18, 6 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $58. Visit www.jannuslive.com.

• The Florida Orchestra: Inside the Music — Strauss’ Der Rosenkavalier; Thursday, Nov. 19, 7:30 p.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Tickets are pay-what-you-can at the door. Visit floridaorchestra.org.

• A Magical Cirque Christmas, Friday, Nov. 20, 8 p.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Tickets start at $37.65. Visit themahaffey.com.

• St. Pete Country Fest, Nov. 20-22, at Vinoy Park, 701 Bayshore Drive NE, St. Petersburg. A general admission 3-day ticket starts as $198.79. Visit stpetecountryfest.com.

• The Florida Orchestra: The Blue Danube & Beyond; Saturday, Nov. 21, 7:30 p.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Tickets start at $28. Visit floridaorchestra.org.

• Professor Brian Cox: Emergence; Sunday, Nov. 22, 7:30 p.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Tickets start at $66. Visit themahaffey.com.

Tarpon Springs

• Queen: A Royal Tribute; Friday, Oct. 9, 7 p.m., at the Tarpon Springs Performing Arts Center, 324 Pine St., Tarpon Springs. Tickets start at $49. Visit tarponarts.org.

• Sponge Docks Craft Art Festival, Saturday, Oct. 10, 10 a.m. to 7 p.m.; and Sunday, Oct. 11, 10 a.m. to 5 p.m., on Dodecanese Boulevard in Tarpon Springs. Visit www.sikpromotions.com.

• “A Play Gets Murdered,” Oct. 16-25, at the Tarpon Springs Cultural Center, 101 S. Pinellas Ave., Tarpon Springs. Tickets are $20. Visit tarponarts.org.

• Frontiers: Tribute to Journey; Saturday, Nov. 7, 7 p.m., at the Tarpon Springs Performing Arts Center, 324 Pine St., Tarpon Springs. Tickets start at $39. Visit tarponarts.org.

• CountryLIVE, Saturday, Nov. 14, 7 p.m., at the Tarpon Springs Performing Arts Center, 324 Pine St., Tarpon Springs. Tickets start at $45. Visit tarponarts.org.

• Flip Flop Opera: From Page to Stage; Sunday, Nov. 15, 2 p.m., at the Tarpon Springs Cultural Center, 101 S. Pinellas Ave., Tarpon Springs. Tickets are $20. Visit tarponarts.org.

• “A Twisted Christmas Carol,” Dec. 11-13, at the Tarpon Springs Cultural Center, 101 S. Pinellas Ave., Tarpon Springs. Tickets are $20. Visit tarponarts.org.

• Rocky Mountain Christmas: John Denver Musical Tribute featuring Ted Vigil, Sunday, Dec. 20, 7 p.m., at the Tarpon Springs Performing Arts Center, 324 Pine St., Tarpon Springs. Tickets start at $39. Visit tarponarts.org.

• Live and Let Die: The Music of Paul McCartney; Saturday, Jan. 2, 7 p.m., at the Tarpon Springs Performing Arts Center, 324 Pine St., Tarpon Springs. Tickets start at $39. Visit tarponarts.org.

HILLSBOROUGH

Plant City

• Mai Sweet Basil, Friday, Sept. 25, 6 p.m., at Keel and Curley Winery, 5202 Thonotosassa Road, Plant City. Visit www.keelfarms.com.

• Barcode, Saturday, Sept. 26, 5:30 p.m., at Keel and Curley Winery, 5202 Thonotosassa Road, Plant City. Visit www.keelfarms.com.

• Forrest Jones, Sunday, Sept. 27, 12:30 p.m., at Keel and Curley Winery, 5202 Thonotosassa Road, Plant City. Visit www.keelfarms.com.

Ruskin

• The Arenas Lasky & Nash Project, Saturday, Oct. 3, 7:30 p.m., at the Firehouse Cultural Center, 101 First Ave. NE, Ruskin. Tickets are $25 for members and $30 for nonmembers. Visit firehouseculturalcenter.org.

• “Agatha Christie’s Murder on the Orient Express,” Oct. 16-25, at the Firehouse Cultural Center, 101 First Ave. NE, Ruskin. Performances are Friday and Saturday at 7:30 p.m.; and Sunday at 3 p.m. Tickets are $25 for members and $30 for nonmembers. Visit firehouseculturalcenter.org.

Tampa

• Gus Tate, Thursday, Sept. 24, 7:30 p.m., at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $20. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• Nashville Night in Tampa, Saturday, Sept. 24, 8 p.m., in Jaeb Theater at the Straz Center for the Performing Arts, 1010 N. W.C. MacInnes Place, Tampa. Tickets start at $90. Visit strazcenter.org.

• Wu-Tang Clan, Thursday, Sept. 24, 7:30 p.m., at the MidFlorida Credit Union Amphitheatre at the Florida State Fairgrounds, 4802 U.S. 301 N., Tampa. Tickets start at $54.50. Call 813-740-2446 or visit www.livenation.com.

• Dopethrone, Thursday, Sept. 24, 7 p.m., at the Orpheum, 14802 N. Nebraska Ave., Tampa. Tickets start at $28.69. Visit www.theorpheum.com.

• Chuck Owen and The Jazz Surge, Friday, Sept. 25, 8 p.m., at the New Tampa Performing Arts Center, 8550 Hunters Village Road, Tampa. Tickets start at $45. Visit www.newtampaartscenter.org.

• Bret Ernst, Sept. 25-26, at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $22. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• Tampa Metropolitan Improv, Friday, Sept. 25, 7 p.m., at the Carrollwood Cultural Center, 4537 Lowell Road, Tampa. Tickets are $10. Call 813-922-8167 or visit carrollwoodcenter.org.

• Gabriel Iglesias, Friday, Sept. 25, 8 p.m., at Benchmark International Arena, 401 Channelside Drive, Tampa. Tickets start at $49. Visit www.ticketmaster.com.

• Tim McGraw, Friday, Sept. 25, 7 p.m., at the MidFlorida Credit Union Amphitheatre at the Florida State Fairgrounds, 4802 U.S. 301 N., Tampa. Tickets start at $54.75. Call 813-740-2446 or visit www.livenation.com.

• Chucho Valdés, Saturday, Sept. 26, 7 p.m., in Ferguson Hall at the Straz Center for the Performing Arts, 1010 N. W.C. MacInnes Place, Tampa. Tickets start at $54. Visit strazcenter.org.

• Lee Syatt, Sept. 26-27, at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $20. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• Chuck Owen and The Jazz Surge, Saturday, Sept. 26, 8 p.m., at the New Tampa Performing Arts Center, 8550 Hunters Village Road, Tampa. Tickets start at $45. Visit www.newtampaartscenter.org.

• All Shall Perish, Saturday, Sept. 26, 6 p.m., at the Orpheum, 14802 N. Nebraska Ave., Tampa. Tickets start at $35.06. Visit www.theorpheum.com.

• Carrollwood Jukebox Big Band, Saturday, Sept. 26, 7:30 p.m., at the Carrollwood Cultural Center, 4537 Lowell Road, Tampa. Tickets are $18. Call 813-922-8167 or visit carrollwoodcenter.org.

• Vitamin Strings Quartet and Girl Named Tom, Wednesday, Sept. 30, 7:30 p.m., in Ferguson Hall at the Straz Center for the Performing Arts, 1010 N. W.C. MacInnes Place, Tampa. Tickets start at $48.80. Visit strazcenter.org.

• Crash Dummies, Wednesday, Sept. 30, 7:30 p.m., at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $30. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• Joe List, Oct. 1-3, at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $30. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• Absolution Fest, Oct. 1-3, at the Orpheum, 14802 N. Nebraska Ave., Tampa. Weekend passes start at $130. Visit www.theorpheum.com.

• Atsuko Okatsuka, Friday, Oct. 2, 7:30 p.m., at the Straz Center for the Performing Arts, 1010 N. W.C. MacInnes Place, Tampa. Tickets start at $49.40. Visit strazcenter.org.

• Gabriel Rutledge, Oct 2-3, at Funny Bone Comedy Club, 1600 Eighth Ave., C-112, Tampa. Tickets start at $27. Visit tampa.funnybone.com.

• Los Tigres del Mundo, Friday, Oct. 2, 8 p.m., at Benchmark International Arena, 401 Channelside Drive, Tampa. Tickets start at $56.35. Visit www.benchmarkintlarena.com.

• Atsuko Okatsuka, Friday, Oct. 2, 8 p.m., at Tampa Theatre, 711 N. Franklin St., Tampa. Tickets start at $39.50. Visit tampatheatre.org.

• Jay Jurden, Saturday, Oct. 3, 6 p.m., at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $25. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• Treaty Oak Revival, Saturday, Oct. 3, 7 p.m., at the MidFlorida Credit Union Amphitheatre at the Florida State Fairgrounds, 4802 U.S. 301 N., Tampa. Tickets start at $56.50. Call 813-740-2446 or visit www.livenation.com.

• Ahren Belisle, Sunday, Oct. 4, 6:30 p.m., at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $28.80. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• The Carrollwood Winds: Cinematic Celebration; Sunday, Oct. 4, 3 p.m., at the Carrollwood Cultural Center, 4537 Lowell Road, Tampa. Tickets are $15. Call 813-922-8167 or visit carrollwoodcenter.org.

• Akeem Ali, Sunday, Oct. 4, 7 p.m., at the Orpheum, 14802 N. Nebraska Ave., Tampa. Tickets start at $35.06. Visit www.theorpheum.com.

• Infinity Song, Monday, Oct. 5, 7 p.m., at the Orpheum, 14802 N. Nebraska Ave., Tampa. Tickets start at $38.88. Visit www.theorpheum.com.

• “Buena Vista Social Club,” Oct. 6-11, in Morsani Hall at the Straz Center for the Performing Arts, 1010 N. W.C. MacInnes Place, Tampa. Tickets start at $65.80. Visit strazcenter.org.

• Tim Dillon, Oct. 7-11, at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $40. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• Dermot Kennedy, Thursday, Oct. 8, 8 p.m., at the Yuengling Center, 12499 USF Bull Run Drive, Tampa. Tickets start at $64.25. Visit www.ticketmaster.com.

• Logic & G-Eazy, Thursday, Oct. 8, 7 p.m., at the MidFlorida Credit Union Amphitheatre at the Florida State Fairgrounds, 4802 U.S. 301 N., Tampa. Tickets start at $27.50. Call 813-740-2446 or visit www.livenation.com.

• Black Country, New Road; Thursday, Oct. 8, 7 p.m., at the Orpheum, 14802 N. Nebraska Ave., Tampa. Tickets start at $41.70. Visit www.theorpheum.com.

• The Florida Orchestra: Revolution — The Music of The Beatles; Friday, Oct. 9, 7:30 p.m., at the Straz Center for the Performing Arts, 1010 N. W.C. MacInnes Place, Tampa. Tickets start at $28. Visit floridaorchestra.org.

• Bryson Tiller, Friday, Oct. 9, 7:30 p.m., at the MidFlorida Credit Union Amphitheatre at the Florida State Fairgrounds, 4802 U.S. 301 N., Tampa. Tickets start at $54.50. Call 813-740-2446 or visit www.livenation.com.

• Karol G, Friday, Oct. 9, 7 p.m., at Raymond James Stadium, 4201 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $112.75. Visit www.ticketmaster.com.

• Phil Wickham, Saturday, Oct. 10, 7 p.m., at Benchmark International Arena, 401 Channelside Drive, Tampa. Visit www.benchmarkintlarena.com.

• Aziz Ansari, Saturday, Oct. 10, 7 p.m., in Ferguson Hall at the Straz Center for the Performing Arts, 1010 N. W.C. MacInnes Place, Tampa. Tickets start at $126.70. Visit strazcenter.org.

• Weatherday, Saturday, Oct. 10, 7 p.m., at the Orpheum, 14802 N. Nebraska Ave., Tampa. Tickets start at $31.24. Visit www.theorpheum.com.

• Five Finger Death Punch, Saturday, Oct. 10, 6:45 p.m., at the MidFlorida Credit Union Amphitheatre at the Florida State Fairgrounds, 4802 U.S. 301 N., Tampa. Call 813-740-2446 or visit www.livenation.com.

• Jonas Brothers, Sunday, Oct. 11, 7:30 p.m., at Benchmark International Arena, 401 Channelside Drive, Tickets start at $76.65. Tampa. Visit www.benchmarkintlarena.com.

• Pete Carney with Scotty Wright, Sunday, Oct. 11, 3 p.m., at the Mainstage Theatre at Hillsborough Community College’s Ybor campus, 1411 E. 11th Ave. Tickets start at $30. Visit tampajazzclub.com.

• Black Violin with Braxton Cook, Tuesday, Oct. 13, 7:30 p.m., in Morsani Hall at the Straz Center for the Performing Arts, 1010 N. W.C. MacInnes Place, Tampa. Tickets start at $56. Visit strazcenter.org.

• Weezer, Wednesday, Oct. 14, 7 p.m., at Benchmark International Arena, 401 Channelside Drive, Tampa. Tickets start at $45.90. Visit www.ticketmaster.com.

• Andy Woodhull, Wednesday, Oct. 14, 7:30 p.m., at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $20. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• “Misery,” Oct. 14-Nov. 8, in Jaeb Theater at the Straz Center for the Performing Arts, 1010 N. W.C. MacInnes Place, Tampa. Tickets start at $59.40. Visit strazcenter.org.

• Jim Florentine, Oct. 15-17, at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $20. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• The Living Tombstone, Friday, Oct. 16, 7:30 p.m., at the Ritz Ybor, 1503 E. Seventh Ave., Tampa. Tickets start at $64.79. Visit www.theritzybor.com.

• Dan & Shay, Friday, Oct. 16, 7 p.m., at the MidFlorida Credit Union Amphitheatre at the Florida State Fairgrounds, 4802 U.S. 301 N., Tampa. Tickets start at $27.50. Call 813-740-2446 or visit www.livenation.com.

• Bassem Youssef, Friday, Oct. 16, 7:30 p.m., at Tampa Theatre, 711 N. Franklin St., Tampa. Tickets start at $49.50. Visit tampatheatre.org.

• “Bat Boy: The Musical,” Oct. 16-25, at the Carrollwood Cultural Center, 4537 Lowell Road, Tampa. Tickets are $35. Call 813-922-8167 or visit carrollwoodcenter.org.

• $uicideboy$, Saturday, Oct. 17, 6:30 p.m., at the MidFlorida Credit Union Amphitheatre at the Florida State Fairgrounds, 4802 U.S. 301 N., Tampa. Tickets start at $40. Call 813-740-2446 or visit www.livenation.com.

• Zoltan Kaszas, Saturday, Oct. 17, 7 p.m., at Tampa Theatre, 711 N. Franklin St., Tampa. Tickets start at $35. Visit tampatheatre.org.

• Chris Franjola, Saturday, Oct. 17, 6 and 8 p.m., at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $25. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• The Smashing Pumpkins, Sunday, Oct. 18, 8 p.m., at Benchmark International Arena, 401 Channelside Drive, Tampa. Visit www.ticketmaster.com.

• Splou, Sunday, Oct. 18, 5 p.m., at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $30. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• Breaking Benjamin, Monday, Oct. 19, 6 p.m., at the MidFlorida Credit Union Amphitheatre at the Florida State Fairgrounds, 4802 U.S. 301 N., Tampa. Tickets start at $47.50. Call 813-740-2446 or visit www.livenation.com.

• Anthony Mrocka, Tuesday, Oct. 20, 7:30 p.m., at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $32. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• “Hamilton,” Oct. 21-Nov. 8, in Morsani Hall at the Straz Center for the Performing Arts, 1010 N. W.C. MacInnes Place, Tampa. Tickets start at $85. Visit strazcenter.org.

• Luz Pazos, Wednesday, Oct. 21, 7:30 p.m., at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $35. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• Josh Blue, Oct. 22-24, at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $35. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• Rocky Horror Picture Show Spooktacular Tour with Patricia Quinn, Thursday, Oct. 22, 7:30 p.m., in Ferguson Hall at the Straz Center for the Performing Arts, 1010 N. W.C. MacInnes Place, Tampa. Tickets start at $71.80. Visit strazcenter.org.

• Javi Bailon, Saturday, Oct. 24, 10:30 p.m., at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $25. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• Teddy Swims, Sunday, Oct. 25, 7 p.m., at Benchmark International Arena, 401 Channelside Drive, Tampa. Tickets start at $71.30. Visit www.ticketmaster.com.

• Rich Guzzi, Sunday, Oct. 25, 7:30 p.m., at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $20. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• Cece Winans, Thursday, Oct. 29, 7 p.m., at the Yuengling Center, 12499 USF Bull Run Drive, Tampa. Visit www.ticketmaster.com.

• Willie Barcena, Oct. 29-31, at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $25. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• Dustin Nickerson, Thursday, Oct. 29, 7 p.m., at Funny Bone Comedy Club, 1600 Eighth Ave., C-112, Tampa. Tickets start at $27. Visit tampa.funnybone.com.

• Clownvis Presley, Thursday, Oct. 29, 8 p.m., at Skipper’s Smokehouse, 910 Skipper Road, Tampa. Tickets are $19.75 in advance. Visit skipperssmokehouse.com.

• The Florida Orchestra: John Williams @ 95; Friday, Oct. 30, 7:30 p.m., at the Straz Center for the Performing Arts, 1010 N. W.C. MacInnes Place, Tampa. Tickets start at $28. Visit floridaorchestra.org.

• Tampa Metropolitan Improv, Friday, Oct. 30, 7 p.m., at the Carrollwood Cultural Center, 4537 Lowell Road, Tampa. Tickets are $10. Call 813-922-8167 or visit carrollwoodcenter.org.

• Chayanne, Friday, Oct. 30, 8 p.m., at Benchmark International Arena, 401 Channelside Drive, Tampa. Tickets start at $85.70. Visit www.ticketmaster.com.

• 2026 Freaker’s Ball: The Big Uneasy with Damon Fowler & Friends; Friday, Oct. 30, 8 p.m., at Skipper’s Smokehouse, 910 Skipper Road, Tampa. Tickets are $19.75 in advance. Visit skipperssmokehouse.com.

• Don “DC” Curry, Oct. 30-31, at Funny Bone Comedy Club, 1600 Eighth Ave., C-112, Tampa. Tickets start at $27. Visit tampa.funnybone.com.

• Nightmare on Channelside featuring 21 Savage, Kodak Black and more; Saturday, Oct. 31, 7 p.m., at Benchmark International Arena, 401 Channelside Drive, Tampa. Tickets start at $71.50. Visit www.ticketmaster.com.

• Daniel Sloss, Sunday, Nov. 1, 7 p.m., at Tampa Theatre, 711 N. Franklin St., Tampa. Tickets start at $39.50. Visit tampatheatre.org.

• Nick Shoulders, Sunday, Nov. 1, 7 p.m., at the Orpheum, 14802 N. Nebraska Ave., Tampa. Tickets start at $28.69. Visit www.theorpheum.com.

• Martin Moreno, Sunday, Nov. 1, 6 p.m., at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $25. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• Hokus Pokus Live, Tuesday, Nov. 3, 8 p.m., at Tampa Theatre, 711 N. Franklin St., Tampa. Tickets start at $23.50. Visit tampatheatre.org.

• Sheryl Underwood, Wednesday, Nov. 4, 7 p.m., at Funny Bone Comedy Club, 1600 Eighth Ave., C-112, Tampa. Tickets start at $37. Visit tampa.funnybone.com.

• Ryan Goodcase, Thursday, Nov. 5, 7:30 p.m., at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $20. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• The Florida Orchestra: Ginastera’s Harp Concerto; Friday, Nov. 6, 7:30 p.m., at the Straz Center for the Performing Arts, 1010 N. W.C. MacInnes Place, Tampa. Tickets start at $28. Visit floridaorchestra.org.

• Ryan Sickler, Nov. 6-7, at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $29. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• Ed Sheeran, Saturday, Nov. 7, 5:30 p.m., at Raymond James Stadium, 4201 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $92.90. Visit www.ticketmaster.com.

• Luke Severeid, Sunday, Nov. 7, 10:30 p.m., at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $25. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• Matt McCusker, Sunday, Nov. 7, 7 p.m., at Tampa Theatre, 711 N. Franklin St., Tampa. Tickets start at $35.75. Visit tampatheatre.org.

• Cash Money & No Limit Tour featuring Birdman and Master P, Saturday, Nov. 7, 8 p.m., at Benchmark International Arena, 401 Channelside Drive, Tampa. Tickets start at $83.65. Visit www.ticketmaster.com.

• Trapt, Saturday, Nov. 7, 6:30 p.m., at the Brass Mug, 1450 Skipper Road, Tampa. Tickets start at $22.95. Visit www.facebook.com/brassmugtampa/.

• Rehash, Saturday, Nov. 7, 7 p.m., at the Orpheum, 14802 N. Nebraska Ave., Tampa. Tickets start at $31.24. Visit www.theorpheum.com.

• Butch Thomas with Elias Tona, Sunday, Nov. 8, 3 p.m., at the Mainstage Theatre at Hillsborough Community College’s Ybor campus, 1411 E. 11th Ave. Tickets start at $30. Visit tampajazzclub.com.

• Rush, Monday, Nov. 9; and Wednesday, Nov. 11, 7:30 p.m., at Benchmark International Arena, 401 Channelside Drive, Tampa. Tickets start at $113.10. Visit www.ticketmaster.com.

• Wynonna Judd, Wednesday, Nov. 11, 7 p.m., in Morsani Hall at the Straz Center for the Performing Arts, 1010 N. W.C. MacInnes Place, Tampa. Tickets start at $74.60. Visit strazcenter.org.

• Il Volo, Thursday, Nov. 12, 8 p.m., at Benchmark International Arena, 401 Channelside Drive, Tampa. Tickets start at $72.60. Visit www.ticketmaster.com.

• “Annie,” Nov. 12-22, in TECO Theater at the Straz Center for the Performing Arts, 1010 N. W.C. MacInnes Place, Tampa. Tickets start at $36. Visit strazcenter.org.

• Doja Cat, Friday, Nov. 13, 7:30 p.m., at Benchmark International Arena, 401 Channelside Drive, Tampa. Tickets start at $74.95. Visit www.ticketmaster.com.

• Jimmy Eat World, Saturday, Nov. 14, 7 p.m., at the MidFlorida Credit Union Amphitheatre at the Florida State Fairgrounds, 4802 U.S. 301 N., Tampa. Tickets start at $49. Call 813-740-2446 or visit www.livenation.com.

• MOMIX Botanica, Saturday, Nov. 14, 7:30 p.m., in Ferguson Hall at the Straz Center for the Performing Arts, 1010 N. W.C. MacInnes Place, Tampa. Tickets start at $59.80. Visit strazcenter.org.

• “Blade Runner Live,” presented by the Avex Ensemble; Wednesday, Nov. 18, 8 p.m., at Tampa Theatre, 711 N. Franklin St., Tampa. Tickets start at $29.50. Visit tampatheatre.org.

• Ben Bankas, Nov. 18-25, at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $30. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• ’Twas the Night Before … by Cirque du Soleil, Nov. 18-29, in Morsani Hall at the Straz Center for the Performing Arts, 1010 N. W.C. MacInnes Place, Tampa. Tickets start at $65.80. Visit strazcenter.org.

• Jonathan Van Ness, Thursday, Nov. 19, 8 p.m., in the Hard Rock Event Center at the Seminole Hard Rock Hotel & Casino, 5223 Orient Road, Tampa. Tickets start at $64. Visit Ticketmaster.com or seminolehardrocktampa.com.

• Leslie Jones, Friday, Nov. 20, 8 p.m., at Tampa Theatre, 711 N. Franklin St., Tampa. Tickets start at $40. Visit tampatheatre.org.

• Tampa Metropolitan Improv, Friday, Nov. 20, 7 p.m., at the Carrollwood Cultural Center, 4537 Lowell Road, Tampa. Tickets are $10. Call 813-922-8167 or visit carrollwoodcenter.org.

• The Florida Orchestra: The Blue Danube & Beyond; Friday, Nov. 20, 7:30 p.m., at Zinober Hall, USF, 3755 USF Holly Drive MUS 101, Tampa. Tickets are $72. Visit floridaorchestra.org.

• “The Unauthorized Hallmark(ish) Parody Musical,” Friday, Nov. 20, 7:30 p.m., in Ferguson Hall at the Straz Center for the Performing Arts, 1010 N. W.C. MacInnes Place, Tampa. Tickets start at $47.80. Visit strazcenter.org.

• Carrollwood Jukebox Big Band, Saturday, Nov. 21, 7:30 p.m., at the Carrollwood Cultural Center, 4537 Lowell Road, Tampa. Tickets are $18. Call 813-922-8167 or visit carrollwoodcenter.org.

• “Rocky” in Concert, Saturday, Nov. 21, 8 p.m., at the Straz Center for the Performing Arts, 1010 N. W.C. MacInnes Place, Tampa. Tickets start at $66. Visit strazcenter.org.

• Tony Baker, Sunday, Nov. 22, 6 p.m., at Funny Bone Comedy Club, 1600 Eighth Ave., C-112, Tampa. Tickets start at $42. Visit tampa.funnybone.com.

• Disney Descendants, Zombies & Camp Rock: Worlds Collide Tour; Saturday, Nov. 28, 7 p.m., at Benchmark International Arena, 401 Channelside Drive, Tampa. Tickets start at $60.20. Visit www.ticketmaster.com.

• “The Unauthorized Hallmark(ish) Parody Musical,” Saturday, Nov. 28, 3 p.m., in Ferguson Hall at the Straz Center for the Performing Arts, 1010 N. W.C. MacInnes Place, Tampa. Tickets start at $47.80. Visit strazcenter.org.

• For King + Country, Sunday, Nov. 29, 7 p.m., at Benchmark International Arena, 401 Channelside Drive, Tampa. Visit www.ticketmaster.com.

• The Rock Orchestra by Candlelight, Monday, Nov. 30, 8 p.m., in Morsani Hall at the Straz Center for the Performing Arts, 1010 N. W.C. MacInnes Place, Tampa. Tickets start at $67.34. Visit strazcenter.org.

• Croce Plays Croce, Monday, Nov. 30, 8 p.m., at Tampa Theatre, 711 N. Franklin St., Tampa. Tickets start at $45.75. Visit tampatheatre.org.

• Andrew Dice Clay, Dec. 3-5, at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $78.50. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

Valrico

• “The Addams Family,” Oct. 2-17, presented by The Village Players, at the James McCabe Theater, 506 N. Fifth St., Valrico. Performances are Friday and Saturday at 8 p.m.; and Sunday at 3 p.m. General admission tickets are $23. Visit thevillageplayersvalrico.com.

PASCO

Hudson

• “Pretty Woman: The Musical,” Sept. 18-Oct. 17, at Suncoast Broadway Dinner Theatre, 16128 U.S. 19, Hudson. Tickets start at $79. Visit suncoastbroadway.com.

• Broken Down Boomers Comedy Show featuring Jay Hewlett, Saturday, Oct. 10, 8 p.m., at Circle S BBQ, 14630 U.S. 19, Hudson. Doors open at 7 p.m. Tickets are $10 online in advance or $15 at the door. Visit www.brokendownboomers.com.

• “Dear Evan Hansen,” Oct. 23-Nov. 15, at Suncoast Broadway Dinner Theatre, 16128 U.S. 19, Hudson. Tickets start at $79. Visit suncoastbroadway.com.

• Karen Hester as Dolly Parton, Nov. 20-21, at Suncoast Broadway Dinner Theatre, 16128 U.S. 19, Hudson. Tickets start at $79. Visit suncoastbroadway.com.

• “A Christmas Carol: The Musical,” Nov. 27-Dec. 24, at Suncoast Broadway Dinner Theatre, 16128 U.S. 19, Hudson. Tickets start at $79. Visit suncoastbroadway.com.

New Port Richey

• “Charlie and the Chocolate Factory,” through Sept. 20, at the Richey Suncoast Theatre, 6237 Grand Blvd., New Port Richey. Tickets start at $3130 Call 727-842-6777 or visit www.richeysuncoasttheatre.com.

• Moonflower: The Spirit of Santana, Thursday, Oct. 1, 7 p.m., at the Richey Suncoast Theatre, 6237 Grand Blvd., New Port Richey. Tickets start at $30. Call 727-842-6777 or visit www.richeysuncoasttheatre.com.

• Absolute Hits Live featuring Bo Bice, Thursday, Oct. 8, 7 p.m., at the Richey Suncoast Theatre, 6237 Grand Blvd., New Port Richey. Tickets start at $30. Call 727-842-6777 or visit www.richeysuncoasttheatre.com.

• “The Rocky Horror Picture Show,” Oct. 16-25, at the Richey Suncoast Theatre, 6237 Grand Blvd., New Port Richey. Tickets start at $30. Call 727-842-6777 or visit www.richeysuncoasttheatre.com.

• “Noises Off,” Nov. 6-15, at the Richey Suncoast Theatre, 6237 Grand Blvd., New Port Richey. Tickets start at $32. Call 727-842-6777 or visit www.richeysuncoasttheatre.com.

• Kick the Bucket List Comedy Show, Saturday, Nov. 28, 3 and 7 p.m., at the Richey Suncoast Theatre, 6237 Grand Blvd., New Port Richey. Tickets start at $20. Call 727-842-6777 or visit www.richeysuncoasttheatre.com.

Port Richey

• Electric Soul Therapy, Saturday, Sept. 19, 7 p.m., at Whiskey River on the Water, 5245 Limestone Drive, Port Richey. Visit www.facebook.com/WhiskeyRiverOntheWater.

• Michael Allman & Mark Shane: Blues for Christmas; Thursday, Dec. 24, 1 p.m., at Whiskey River on the Water, 5245 Limestone Drive, Port Richey. Visit www.facebook.com/WhiskeyRiverOntheWater.

Wesley Chapel

• Ben Jones, Sept. 25-26, at Side Splitters at the Grove, 6333 Wesley Grove Blvd., Wesley Chapel. Tickets start at $23.80. Call 813-960-1197 or visit sidesplitterscomedy.com.

• Kyle Grooms, Sunday, Sept. 27, 6:30 p.m., at Side Splitters at the Grove, 6333 Wesley Grove Blvd., Wesley Chapel. Tickets start at $23.80. Call 813-960-1197 or visit sidesplitterscomedy.com.

• “Big Irish” Jay Hollingsworth, Oct. 1-3, at Side Splitters at the Grove, 6333 Wesley Grove Blvd., Wesley Chapel. Tickets start at $23.80. Call 813-960-1197 or visit sidesplitterscomedy.com.

• Dish Rack Comedy, Sunday, Oct. 4, 6:30 p.m., at Side Splitters at the Grove, 6333 Wesley Grove Blvd., Wesley Chapel. Tickets start at $23.80. Call 813-960-1197 or visit sidesplitterscomedy.com.

• Misha Brown, Tuesday, Oct. 6, 7:30 p.m., at Side Splitters at the Grove, 6333 Wesley Grove Blvd., Wesley Chapel. Tickets start at $33.80. Call 813-960-1197 or visit sidesplitterscomedy.com.

• Kevin Farley, Oct. 9-10, at Side Splitters at the Grove, 6333 Wesley Grove Blvd., Wesley Chapel. Tickets start at $23.80. Call 813-960-1197 or visit sidesplitterscomedy.com.

• Cody Smith, Oct. 23-24, at Side Splitters at the Grove, 6333 Wesley Grove Blvd., Wesley Chapel. Tickets start at $28.80. Call 813-960-1197 or visit sidesplitterscomedy.com.

• Wesley Chapel Craft Festival, Saturday and Sunday, Oct. 24-25, 10 a.m. to 5 p.m., at the Shops at Wiregrass, 28211 Paseo Drive, Wesley Chapel. Admission is free. Visit www.artfestival.com.

• Willie Sweets, Sunday, Oct. 25, 6:30 p.m., at Side Splitters at the Grove, 6333 Wesley Grove Blvd., Wesley Chapel. Tickets start at $23.80. Call 813-960-1197 or visit sidesplitterscomedy.com.

• JoseNotJuan & Nana Rodriguez, Friday, Nov. 6, 7 p.m., at Side Splitters at the Grove, 6333 Wesley Grove Blvd., Wesley Chapel. Tickets start at $23.80. Call 813-960-1197 or visit sidesplitterscomedy.com.

• Eric Eaton, Nov. 13-14, at Side Splitters at the Grove, 6333 Wesley Grove Blvd., Wesley Chapel. Tickets start at $33.80. Call 813-960-1197 or visit sidesplitterscomedy.com.

HERNANDO

Brooksville

• GNR Reloaded and Skidd Row, Friday, Sept. 18, 6 p.m., at Sparacia Witherell Family Winery & Vineyard, 21509 Snow Hill Road, Brooksville. Tickets start at $30.37. Visit www.facebook.com/sparaciawitherellfamilywinery.

• The American Stones, Saturday, Oct. 17, 6 p.m., at Sparacia Witherell Family Winery & Vineyard, 21509 Snow Hill Road, Brooksville. Tickets start at $28.52. Visit www.facebook.com/sparaciawitherellfamilywinery.

• Human Clay and Collective Shine, Friday, Oct. 30, 6 p.m., at Sparacia Witherell Family Winery & Vineyard, 21509 Snow Hill Road, Brooksville. Tickets start at $30.37. Visit www.facebook.com/sparaciawitherellfamilywinery.

• The Pure Zeppelin Experience, Saturday, Nov. 28, 6 p.m., at Sparacia Witherell Family Winery & Vineyard, 21509 Snow Hill Road, Brooksville. Tickets start at $30.37. Visit www.facebook.com/sparaciawitherellfamilywinery.

Spring Hill

• Rahn Hortman, Saturday, Oct. 10, 7 p.m., at Stage West Playhouse, 8390 Forest Oaks Blvd., Spring Hill. Tickets are $20. Visit stagewestplayhouse.org.

• “The Addams Family,” Oct. 16-25, at Stage West Playhouse, 8390 Forest Oaks Blvd., Spring Hill. Tickets are $28. Visit stagewestplayhouse.org.

• “The Game’s Afoot,” Nov. 20-Dec. 6, at Stage West Playhouse, 8390 Forest Oaks Blvd., Spring Hill. Tickets are $28. Visit stagewestplayhouse.org.

• “She Loves Me,” Jan. 15-24, at Stage West Playhouse, 8390 Forest Oaks Blvd., Spring Hill. Tickets are $28. Visit stagewestplayhouse.org.

• “Social Security,” Feb. 19-March 7, at Stage West Playhouse, 8390 Forest Oaks Blvd., Spring Hill. Tickets are $28. Visit stagewestplayhouse.org.

• “Lucky Stiff,” March 26-April 4, at Stage West Playhouse, 8390 Forest Oaks Blvd., Spring Hill. Tickets are $28. Visit stagewestplayhouse.org.

• “Rumors,” April 22-May 9, at Stage West Playhouse, 8390 Forest Oaks Blvd., Spring Hill. Tickets are $28. Visit stagewestplayhouse.org.

MANATEE

Anna Maria

• “Always a Bridesmaid,” Sept. 17-27, at the Island Players, 10009 Gulf Drive, Anna Maria. Tickets are $28. Visit www.theislandplayers.org.

• “Silent Sky,” Nov. 12-22, at the Island Players, 10009 Gulf Drive, Anna Maria. Tickets are $28. Visit www.theislandplayers.org.

Bradenton

• Enox, Thursday, Sept. 17, 7 p.m., at Oscura, 816 Manatee Ave. E., Bradenton. Tickets are $15 in advance and $20 the day of the show. Visit oscura.live.

• In Gloom, Saturday, Sept. 19, 6 p.m., at Oscura, 816 Manatee Ave. E., Bradenton. Tickets are $15 in advance and $20 the day of the show. Visit oscura.live.

• Johnny Pemberton, Thursday, Sept. 24, 7 p.m., at Oscura, 816 Manatee Ave. E., Bradenton. Tickets are $28 in advance and $32 the day of the show. Visit oscura.live.

• The Blade Rave, Saturday, Sept. 26, 8 p.m., at Oscura, 816 Manatee Ave. E., Bradenton. Tickets are $20 in advance and $25 the day of the show. Visit oscura.live.

• Andy Gross, Thursday, Oct. 1, 7 p.m., at Oscura, 816 Manatee Ave. E., Bradenton. Tickets are $25 in advance and $28 the day of the show. Visit oscura.live.

• Epic Rap Battles of History, Saturday, Oct. 3, 7 p.m., at Oscura, 816 Manatee Ave. E., Bradenton. Tickets are $35 in advance and $40 the day of the show. Visit oscura.live.

• Angel Du$t with Agnostic Front and Step2This, Sunday, Oct. 4, 6 p.m., at Oscura, 816 Manatee Ave. E., Bradenton. Tickets are $30 in advance and $35 the day of the show. Visit oscura.live.

• The Chaunces Trio, Saturday, Oct. 10, 7 p.m., at Oscura, 816 Manatee Ave. E., Bradenton. Tickets are “pay-what-you-can” for those 21 and older; $10 for ages 20 and younger. Visit oscura.live.

• “Carrie the Musical,” Oct. 15-Nov. 1, in Bradenton Kiwanis Theater at Manatee Performing Arts Center, 502 Third Ave. W., Bradenton. Tickets start at $32.50. Call 941-748-5875 or visit www.manateeperformingartscenter.com.

• “Dear Evan Hansen,” Oct. 22-Nov. 1, in Stone Hall at Manatee Performing Arts Center, 502 Third Ave. W., Bradenton. Call 941-748-5875 or visit www.manateeperformingartscenter.com.

• Sons of Paradise & Stylie, Saturday, Nov. 7, 7 p.m., at Oscura, 816 Manatee Ave. E., Bradenton. Tickets are $20 in advance and $25 the day of the show. Visit oscura.live.

• Donefor, Sunday, Nov. 8, 7 p.m., at Oscura, 816 Manatee Ave. E., Bradenton. Tickets are $15 in advance and $20 the day of the show. Visit oscura.live.

• Beauty School Dropout, Saturday, Nov. 14, 7 p.m., at Oscura, 816 Manatee Ave. E., Bradenton. Tickets are $20 in advance and $25 the day of the show. Visit oscura.live.

• Beach Fly, Saturday, Nov. 28, 7 p.m., at Oscura, 816 Manatee Ave. E., Bradenton. Tickets are $15 in advance and $20 the day of the show. Visit oscura.live.

• “Anastasia,” Dec. 3-13, in Stone Hall at Manatee Performing Arts Center, 502 Third Ave. W., Bradenton. Call 941-748-5875 or visit www.manateeperformingartscenter.com.

Myakka City

• Sarasota Medieval Fair, Saturdays and Sunday, Nov. 7-Dec. 6, at Woods of Mallaranny, 29847 FL 70 E., Myakka City. Visit www.sarasotamedievalfair.com.

Parrish

• Mike Nash, Saturday, Sept. 19, 6 p.m., at Tiki Tony’s House Concerts, 3202 95th Drive E., Parrish. Cost is a customary $20 donation. RSVP is required. Call 941-779-5213 or visit tikitonyshouseconcerts.com.

• Tiki Tony’s Halloween Party with Reggie Starrett, Saturday, Oct. 10, 5 p.m., at Tiki Tony’s House Concerts, 3202 95th Drive E., Parrish. Cost is a customary $20 donation. RSVP is required. Call 941-779-5213 or visit tikitonyshouseconcerts.com.

• Carrie Welling, Saturday, Dec. 12, 6 p.m., at Tiki Tony’s House Concerts, 3202 95th Drive E., Parrish. Cost is a customary $20 donation. RSVP is required. Call 941-779-5213 or visit tikitonyshouseconcerts.com.

SARASOTA

Longboat Key

• Longboat Key Festival of the Arts, Saturday and Sunday, Jan. 2-3, 10 a.m. to 5 p.m., at 600 Bay Isles Road in Longboat Key. Admission is free. Visit www.artfestival.com.

Sarasota

• “Legacy,” through Oct. 4, in in Goldstein Cabaret at Florida Studio Theatre, 1239 N. Palm Ave., Sarasota. Visit www.floridastudiotheatre.org.

• Wyatt Cote, Sept. 23-27, at McCurdy’s Comedy Theatre, 1923 Ringling Blvd., Sarasota. Tickets are $26. Visit www.mccurdyscomedy.com.

• Frankie Paul, Sept. 30-Oct. 1, at McCurdy’s Comedy Theatre, 1923 Ringling Blvd., Sarasota. Tickets are $26. Visit www.mccurdyscomedy.com.

• Classic Movie: “Pretty Woman,” Friday, Oct. 2, 7 p.m., at the Sarasota Opera House, 61 N. Pineapple Ave., Sarasota. Tickets are $12. Visit www.sarasotaopera.org.

• Steve Byrne, Oct. 2-3, at McCurdy’s Comedy Theatre, 1923 Ringling Blvd., Sarasota. Tickets are $31. Visit www.mccurdyscomedy.com.

• Opera Movie: “Rigoletto,” Sunday, Oct. 4, 1:30 p.m., at the Sarasota Opera House, 61 N. Pineapple Ave., Sarasota. Tickets are $20. Visit www.sarasotaopera.org.

• Frankie Paul, Sunday, Oct. 4, 7 p.m., at McCurdy’s Comedy Theatre, 1923 Ringling Blvd., Sarasota. Tickets are $26. Visit www.mccurdyscomedy.com.

• Joe DeVito, Oct. 8-11, at McCurdy’s Comedy Theatre, 1923 Ringling Blvd., Sarasota. Tickets are $28. Visit www.mccurdyscomedy.com.

• Boz Scaggs, Sunday, Oct. 11, 7 p.m., at Van Wezel Performing Arts Hall, 777 N. Tamiami Trail, Sarasota. Tickets start at $61. Visit www.vanwezel.org or call 941-263-6799.

• Nick Hoff, Oct. 15-18, at McCurdy’s Comedy Theatre, 1923 Ringling Blvd., Sarasota. Tickets are $28. Visit www.mccurdyscomedy.com.

• Rumours of Fleetwood Mac, Saturday, Oct. 17, 7 p.m., at Van Wezel Performing Arts Hall, 777 N. Tamiami Trail, Sarasota. Tickets start at $46. Visit www.vanwezel.org or call 941-263-6799.

• Downtown Sarasota Craft Festival, Saturday and Sunday, Oct. 17-18, 10 a.m. to 5 p.m., at 1 Central Ave. in Sarasota. Admission is free. Visit www.artfestival.com.

• The Concert: A Tribute to ABBA; Sunday, Oct. 18, 7 p.m., at Van Wezel Performing Arts Hall, 777 N. Tamiami Trail, Sarasota. Tickets start at $36. Visit www.vanwezel.org or call 941-263-6799.

• Basile, Oct. 21-24, at McCurdy’s Comedy Theatre, 1923 Ringling Blvd., Sarasota. Tickets are $26. Visit www.mccurdyscomedy.com.

• Lakewood Ranch Art Festival at University Town Center, Saturday and Sunday, Oct. 24-25, 10 a.m. to 5 p.m., at 140 University Town Center Drive, Sarasota. Admission is free. Visit www.artfestival.com.

• The Vampire Circus, Sunday, Oct. 25, 6 p.m., at Van Wezel Performing Arts Hall, 777 N. Tamiami Trail, Sarasota. Tickets start at $41. Visit www.vanwezel.org or call 941-263-6799.

• Ghostbusters in Concert, Thursday, Oct. 29, 7 p.m., at Van Wezel Performing Arts Hall, 777 N. Tamiami Trail, Sarasota. Tickets start at $46. Visit www.vanwezel.org or call 941-263-6799.

• “Hansel and Gretel,” Oct. 30-Nov. 14, at the Sarasota Opera House, 61 N. Pineapple Ave., Sarasota. Visit www.sarasotaopera.org.

• “Golden Girls: The Laughs Continue,” Saturday, Oct. 31, 1:30 and 7 p.m., at Van Wezel Performing Arts Hall, 777 N. Tamiami Trail, Sarasota. Tickets start at $58. Visit www.vanwezel.org or call 941-263-6799.

• The Phil Collins Story, Thursday, Nov. 5, 7 p.m., at Van Wezel Performing Arts Hall, 777 N. Tamiami Trail, Sarasota. Tickets start at $36. Visit www.vanwezel.org or call 941-263-6799.

• “Rootabaga Country,” Nov. 7-8, at the Sarasota Opera House, 61 N. Pineapple Ave., Sarasota. Visit www.sarasotaopera.org.

• Michelle Malone, Monday, Nov. 9, 7 p.m., at McCurdy’s Comedy Theatre, 1923 Ringling Blvd., Sarasota. Tickets are $55. Visit www.mccurdyscomedy.com.

• Neil Berg’s The ’70s: Long Live Rock ’N’ Roll; Thursday, Nov. 12, 7 p.m., at Van Wezel Performing Arts Hall, 777 N. Tamiami Trail, Sarasota. Visit www.vanwezel.org or call 941-263-6799.

• Blank Space: The Unofficial Taylor Swift Tribute; Friday, Nov. 13, 7 p.m., at Van Wezel Performing Arts Hall, 777 N. Tamiami Trail, Sarasota. Tickets start at $36. Visit www.vanwezel.org or call 941-263-6799.

• David Foster & Katharine McPhee, Saturday, Nov. 14, 7 p.m., at Van Wezel Performing Arts Hall, 777 N. Tamiami Trail, Sarasota. Tickets start at $56. Visit www.vanwezel.org or call 941-263-6799.

• St. Armands Circle Art Festival, Saturday and Sunday, Nov. 14-15, 10 a.m. to 5 p.m., at St. Armands Circle, Sarasota. Admission is free. Visit www.artfestival.com.

• GA 20, Monday, Nov. 16, 7 p.m., at McCurdy’s Comedy Theatre, 1923 Ringling Blvd., Sarasota. Tickets are $49. Visit www.mccurdyscomedy.com.

• Floyd Nation, Wednesday, Nov. 18, 7 p.m., at Van Wezel Performing Arts Hall, 777 N. Tamiami Trail, Sarasota. Tickets start at $43. Visit www.vanwezel.org or call 941-263-6799.

• Ron Feingold, Nov. 19-22, at McCurdy’s Comedy Theatre, 1923 Ringling Blvd., Sarasota. Tickets are $26. Visit www.mccurdyscomedy.com.

• Rocky in Concert, Sunday, Nov. 22, 7 p.m., at Van Wezel Performing Arts Hall, 777 N. Tamiami Trail, Sarasota. Tickets start at $46. Visit www.vanwezel.org or call 941-263-6799.

• “The Unauthorized Hallmark(ish) Parody Musical,” Monday, Nov. 23, 7 p.m., at Van Wezel Performing Arts Hall, 777 N. Tamiami Trail, Sarasota. Tickets start at $41. Visit www.vanwezel.org or call 941-263-6799.

• Home for the Holidays featuring All-4-One, Sheena Easton, Ruben Studdard and Lindsey Webster; Friday, Nov. 27, 7 p.m., at Van Wezel Performing Arts Hall, 777 N. Tamiami Trail, Sarasota. Tickets start at $51. Visit www.vanwezel.org or call 941-263-6799.