Looking ahead: A&E concerts and events

PINELLAS

Clearwater

• “Halfway There,” through Oct. 18, at the Early Bird Dinner Theatre, 13355 49th St. N., Clearwater. The price for buffet and show is $60 including tax. Call 727-446-5898 for reservations. Visit www.earlybirddinnertheater.com.

• America, Friday, Oct. 2, 7 p.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $68.50. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Jennie Stencel, Oct. 2-3, 8:30 p.m., at Clearwater Comedy Club, 483 Mandalay Ave., Clearwater. Tickets are $20. Call 727-435-0327 or visit www.clearwatercomedyclub.com.

• Ziggy Marley and Gov’t Mule, Sunday, Oct. 4, 5 p.m., at The BayCare Sound, 255 Drew St., Clearwater. Tickets start at $48.50. Visit www.rutheckerdhall.com.

• Celtic Thunder, Sunday, Oct. 4, 8 p.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $58. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• The Florida Orchestra: Once Upon a Time in Paris; Wednesday, Oct. 7, 11 a.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $27. Visit floridaorchestra.org.

• Boz Scaggs, Thursday, Oct. 8, 8 p.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $62.75. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Classic Albums Live: Pink Floyd, “The Dark Side of the Moon,” Thursday, Oct. 8, 8 p.m., at the Bilheimer Capitol Theatre, 405 Cleveland St., Clearwater. Tickets start at $45. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox, Friday, Oct. 9, 8 p.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $43.25. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Ty Myers, Friday, Oct. 9, 7:30 p.m., at The BayCare Sound, 255 Drew St., Clearwater. Tickets start at $55.50. Visit www.rutheckerdhall.com.

• G.R. Goodwin, Oct. 9-10, 8:30 p.m., at Clearwater Comedy Club, 483 Mandalay Ave., Clearwater. Tickets are $20. Call 727-435-0327 or visit www.clearwatercomedyclub.com.

• “The Book of Will,” Oct. 9-25, at West Coast Players, 21905 U.S. 19 N., Clearwater. Tickets are $25. Call 727-437-2363. Visit wcplayers.com.

• Tom Jones, Saturday, Oct. 10, 8 p.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $84.75. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Sean Cunningham, Saturday, Oct. 10, 7 p.m., at the Music4Life Living Arts Center, 1204 Rogers St., Clearwater. Tickets start at $33.85. Visit wileyhouseconcerts.org.

• The Avett Brothers, Saturday, Oct. 10, 7 p.m., at The BayCare Sound, 255 Drew St., Clearwater. Tickets start at $49.50. Visit www.rutheckerdhall.com.

• Jimmy Failla, Saturday, Oct. 10, 8 p.m., at the Bilheimer Capitol Theatre, 405 Cleveland St., Clearwater. Tickets start at $45. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Freedom Rocks featuring 38 Special, The Marshall Tucker Band, and Don Felder; Sunday, Oct. 11, 6 p.m., at The BayCare Sound, 255 Drew St., Clearwater. Tickets start at $42. Visit www.rutheckerdhall.com.

• Tedeschi Trucks Band, Tuesday, Oct. 13, 6:30 p.m., at The BayCare Sound, 255 Drew St., Clearwater. Tickets start at $54.50. Visit www.rutheckerdhall.com.

• Rodrigo Y Gabriela, Wednesday, Oct. 14, 8 p.m., at the Bilheimer Capitol Theatre, 405 Cleveland St., Clearwater. Tickets start at $70. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• The Vampire Circus, Thursday, Oct. 15, 8 p.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $43.25. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Tyler Hilton, Thursday, Oct. 15, 7 p.m., at the Music4Life Living Arts Center, 1204 Rogers St., Clearwater. Tickets start at $44.52. Visit wileyhouseconcerts.org.

• Clearwater Jazz Holiday, Oct. 15-18, at Coachman Park, 301 Drew St., Clearwater. Visit www.clearwaterjazz.com.

• Joe Latham, Oct. 16-17, 8:30 p.m., at Clearwater Comedy Club, 483 Mandalay Ave., Clearwater. Tickets are $20. Call 727-435-0327 or visit www.clearwatercomedyclub.com.

• The Florida Orchestra: Scheherazade; Friday, Oct. 16, 7:30 p.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $28. Visit floridaorchestra.org.

• Alternate Routes, Saturday, Oct. 17, 7 p.m., at the Music4Life Living Arts Center, 1204 Rogers St., Clearwater. Tickets start at $39.19. Visit wileyhouseconcerts.org.

• Rumours of Fleetwood Mac, Sunday, Oct. 18, 7 p.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $55.75. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• The Concert: A Tribute to ABBA; Wednesday, Oct. 21, 8 p.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $49.75. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Jake Owen, Thursday, Oct. 22, 7 p.m., at The BayCare Sound, 255 Drew St., Clearwater. Tickets start at $63.50. Visit www.rutheckerdhall.com.

• Live Dead & Brothers, Thursday, Oct. 22, 8 p.m., at the Bilheimer Capitol Theatre, 405 Cleveland St., Clearwater. Tickets start at $44.50. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Jessica Kirson, Friday, Oct. 23, 8 p.m., at the Bilheimer Capitol Theatre, 405 Cleveland St., Clearwater. Tickets start at $38.50. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• “Dracula,” Oct. 23-Nov. 1, at Francis Wilson Playhouse, 302 Seminole St., Clearwater. Tickets are $32. Call 727-446-1360 or visit www.franciswilsonplayhouse.org.

• Cake, Friday, Oct. 23, 8:30 p.m., at The BayCare Sound, 255 Drew St., Clearwater. Tickets start at $63.50. Visit www.rutheckerdhall.com.

• Te’ Davis, Oct. 23-24, 8:30 p.m., at Clearwater Comedy Club, 483 Mandalay Ave., Clearwater. Tickets are $20. Call 727-435-0327 or visit www.clearwatercomedyclub.com.

• “Golden Girls: The Laughs Continue,” Saturday, Oct. 24, 7 p.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $57.50. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Garrison Keillor and Erica Rhodes, Saturday, Oct. 24, 8 p.m., at the Bilheimer Capitol Theatre, 405 Cleveland St., Clearwater. Tickets start at $49. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Josh Thomas, Saturday, Oct. 24, 7 p.m., in Murray Theatre at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $50. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Mitch Rossell, Saturday, Oct. 24, 7 p.m., at the Music4Life Living Arts Center, 1204 Rogers St., Clearwater. Tickets start at $39.19. Visit wileyhouseconcerts.org.

• The Hip Abduction, Saturday, Oct. 24, 7 p.m., at The BayCare Sound, 255 Drew St., Clearwater. Tickets start at $40. Visit www.rutheckerdhall.com.

• Turnpike Troubadours, Sunday, Oct. 25, 6 p.m., at The BayCare Sound, 255 Drew St., Clearwater. Tickets start at $67.75. Visit www.rutheckerdhall.com.

• Dan and Phil: Hard Launch World Tour; Monday, Oct. 26, 7:30 p.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $70.25. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Alice Cooper, Tuesday, Oct. 27, 8 p.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $79. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• The Florida Orchestra: Monumental Sounds; Wednesday, Oct. 28, 11 a.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $27. Visit floridaorchestra.org.

• Hairball, Friday, Oct. 30, 8 p.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $32.75. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• “The Rocky Horror Picture Show,” Friday, Oct. 30, 8 p.m., at the Bilheimer Capitol Theatre, 405 Cleveland St., Clearwater. Tickets start at $15. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Amir Schuman, Oct. 30-31, 8:30 p.m., at Clearwater Comedy Club, 483 Mandalay Ave., Clearwater. Tickets are $20. Call 727-435-0327 or visit www.clearwatercomedyclub.com.

• Clearwater Craft Festival, Saturday and Sunday, Oct. 31-Nov. 1, 10 a.m. to 5 p.m., at 300 Cleveland St., Clearwater. Admission is free. Visit www.artfestival.com.

• Ghostbusters in Concert, Saturday, Oct. 31, 8 p.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $43.25. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• “The Cottage,” Nov. 1-Dec. 13, at the Early Bird Dinner Theatre, 13355 49th St. N., Clearwater. The price for buffet and show is $60 including tax. Call 727-446-5898 for reservations. Visit www.earlybirddinnertheater.com.

• The Carpenters Songbook: A Live Celebration; Sunday, Nov. 1, 7:30 p.m., at the Bilheimer Capitol Theatre, 405 Cleveland St., Clearwater. Tickets start at $50. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Classic Albums Live: AC/DC, Highway to Hell; Friday, Nov. 6, 8 p.m., at the Bilheimer Capitol Theatre, 405 Cleveland St., Clearwater. Tickets start at $45. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Keith Harkin, Friday, Nov. 6, 7 p.m., at the Music4Life Living Arts Center, 1204 Rogers St., Clearwater. Tickets start at $49.87. Visit wileyhouseconcerts.org.

• The Phil Collins Story, Friday, Nov. 6, 8 p.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $51.25. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Bill Pettifer, Nov. 6-7, 8:30 p.m., at Clearwater Comedy Club, 483 Mandalay Ave., Clearwater. Tickets are $20. Call 727-435-0327 or visit www.clearwatercomedyclub.com.

• Griffin House, Saturday, Nov. 7, 7 p.m., at the Music4Life Living Arts Center, 1204 Rogers St., Clearwater. Visit wileyhouseconcerts.org.

• Brian Kilmeade, Saturday, Nov. 7, 8 p.m., at the Bilheimer Capitol Theatre, 405 Cleveland St., Clearwater. Tickets start at $75.25. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• The Florida Orchestra: Ginastera’s Harp Concerto; Sunday, Nov. 8, 2 p.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $28. Visit floridaorchestra.org.

• Neil Berg’s 50 Years of Rock & Roll, Tuesday, Nov. 10, 7 p.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $50. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Paula Cole, Wednesday, Nov. 11, 8 p.m., at the Bilheimer Capitol Theatre, 405 Cleveland St., Clearwater. Tickets start at $45. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Brad Williams, Thursday, Nov. 12, 8 p.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $44.25. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• O.A.R., Thursday, Nov. 12, 6:30 p.m., at The BayCare Sound, 255 Drew St., Clearwater. Tickets start at $52.50. Visit www.rutheckerdhall.com.

• Erik Lewin, Nov. 13-14, 8:30 p.m., at Clearwater Comedy Club, 483 Mandalay Ave., Clearwater. Tickets are $20. Call 727-435-0327 or visit www.clearwatercomedyclub.com.

• Jim Henson’s “Labyrinth” in Concert; Friday, Nov. 13, 8 p.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $58.25. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Sam Robbins, Saturday, Nov. 14, 7 p.m., at the Music4Life Living Arts Center, 1204 Rogers St., Clearwater. Visit wileyhouseconcerts.org.

• Floyd Nation, Saturday, Nov. 14, 8 p.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $49.75. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Here Come the Mummies, Saturday, Nov. 14, 8 p.m., at the Bilheimer Capitol Theatre, 405 Cleveland St., Clearwater. Tickets start at $58. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Reggae Sound Splash with The Wailers, Sunday, Nov. 15, 4 p.m., at The BayCare Sound, 255 Drew St., Clearwater. Tickets start at $42. Visit www.rutheckerdhall.com.

• Lindsey Stirling, Thursday, Nov. 19, 7 p.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $49.25. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Russ Taff & Steve Taylor, Thursday, Nov. 19, 7:30 p.m., at the Bilheimer Capitol Theatre, 405 Cleveland St., Clearwater. Tickets start at $58. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Ty Herndon, Friday, Nov. 20, 7 p.m., at the Music4Life Living Arts Center, 1204 Rogers St., Clearwater. Tickets start at $55.20. Visit wileyhouseconcerts.org.

• Marty Stuart and His Fabulous Superlatives, Friday, Nov. 20, 8 p.m., at the Bilheimer Capitol Theatre, 405 Cleveland St., Clearwater. Tickets start at $46. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Blue October, Friday, Nov. 20, 8 p.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $68.25. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Jenna Kim Jones, Nov. 20-21, 8:30 p.m., at Clearwater Comedy Club, 483 Mandalay Ave., Clearwater. Tickets are $20. Call 727-435-0327 or visit www.clearwatercomedyclub.com.

• Air Supply, Saturday, Nov. 21, 8 p.m., at Ruth Eckerd Hall, 1111 McMullen Booth Road, Clearwater. Tickets start at $79.74. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• An Evening with John Cusack and screening of “Say Anything,” Saturday, Nov. 21, 8 p.m., at the Bilheimer Capitol Theatre, 405 Cleveland St., Clearwater. Tickets start at $76.50. Visit www.rutheckerdhall.com or call 727-791-7400.

• Jay Nash, Saturday, Nov. 21, 7 p.m., at the Music4Life Living Arts Center, 1204 Rogers St., Clearwater. Tickets start at $33.85. Visit wileyhouseconcerts.org.

Dunedin

• Robert Deitch, Friday, Oct. 2, 8 p.m., at Coastal Lifestyle House Concerts, 1242 Taylor Ave., Dunedin. Admission is a $25 donation which goes directly to the artist. RSVP required. For information and to RSVP, visit www.CoastalLifestyleConcerts.com.

• Downtown Dunedin Craft Festival, Saturday and Sunday, Oct. 10-11, 10 a.m. to 5 p.m., on Main Street in Dunedin. Admission is free. Visit www.artfestival.com.

• Daniel Neihoff, Friday, Oct. 30, 8 p.m., at Coastal Lifestyle House Concerts, 1242 Taylor Ave., Dunedin. Admission is a $25 donation which goes directly to the artist. RSVP required. For information and to RSVP, visit www.CoastalLifestyleConcerts.com.

Gulfport

• Jason Ricci & The Bad Kind, Wednesday, Oct. 21, 7 p.m., at the Catherine Hickman Theater, 5501 27th Ave. S., Gulfport. Visit www.barrelhousetalent.com/tickets.

Largo

• Largo Vibe Fest featuring Squonk! Joy Machine; Friday, Oct. 2, 3-8 p.m.; Saturday, Oct. 3, 10 a.m.-5 p.m.; and Sunday, Oct. 4, 10 a.m.-3 p.m., at Largo Central Park, 101 Central Park Drive, Largo. The event is free. Visit LargoArts.com/Vibe.

• The Artimus Pyle Band, Friday, Oct. 10, 8 p.m., at the Central Park Performing Arts Center, 105 Central Park Drive, Largo. Tickets start at $40. Visit LargoArts.com or call 727-587-6793.

• The Oz Noy Trio, Friday, Oct. 16, 8 p.m., at the Central Park Performing Arts Center, 105 Central Park Drive, Largo. Tickets start at $25. Visit LargoArts.com or call 727-587-6793.

• “Dracula,” presented by the Coastal Ballet of Florida; Saturday, Oct. 17, 7 p.m., at the Central Park Performing Arts Center, 105 Central Park Drive, Largo. Tickets start at $35. Visit LargoArts.com or call 727-587-6793.

• Art from the Heart: A Community Talent Showcase; Wednesday, Oct. 21, 7 p.m., at the Central Park Performing Arts Center, 105 Central Park Drive, Largo. Tickets start at $40. Visit LargoArts.com or call 727-587-6793.

• Etta May, Sunday, Oct. 25, 7 p.m., at the Central Park Performing Arts Center, 105 Central Park Drive, Largo. Tickets start at $30. Visit LargoArts.com or call 727-587-6793.

• “Rogers & Hammerstein’s Cinderella,” presented by Eight O’Clock Theatre; Nov. 6-15, at the Central Park Performing Arts Center, 105 Central Park Drive, Largo. Tickets start at $33. Visit LargoArts.com or call 727-587-6793.

Palm Harbor

• Stormy Daniels, Thursday, Oct. 1, 7:30 p.m., at Snappers Grill & Comedy Club, 36657 U.S. 19 N., Palm Harbor. Tickets start $27.50. Visit www.snappersgrill.com.

• Graeson Mcgaha, Wednesday, Nov. 18, 7:30 p.m., at Snappers Grill & Comedy Club, 36657 U.S. 19 N., Palm Harbor. Tickets start $22.50. Visit www.snappersgrill.com.

Pinellas Park

• Celebrate: A Tribute to Three Dog Night & Friends; Saturday, Oct. 17, 7 p.m., at the Pinellas Park Performing Arts Center, 4951 78th Ave., Pinellas Park. Tickets are $21.64. Visit www.pinellas-park.com/161/Performing-Arts-Center.

• The Honky Tonk Chicks, Saturday, Nov. 21, 7 p.m., at the Pinellas Park Performing Arts Center, 4951 78th Ave., Pinellas Park. Tickets are $21.64. Visit www.pinellas-park.com/161/Performing-Arts-Center.

Safety Harbor

• Mighty Mystic, Friday, Oct. 2, 7:30 p.m., at the Safety Harbor Art & Music Center, 706 Second St. N., Safety Harbor. Tickets are $25 in advance and $30 at the door. Visit www.safetyharborartandmusiccenter.com.

• Mr. Sipp, Sunday, Oct. 4, 5:30 p.m., at the Safety Harbor Art & Music Center, 706 Second St. N., Safety Harbor. Tickets are $40 in advance and $45 at the door. Visit www.safetyharborartandmusiccenter.com.

• Uncle John’s Band, Friday, Oct. 9, 7 p.m., at Crooked Thumb Brewery, 555 10th Ave. S., Safety Harbor. Visit crookedthumbbrew.com.

• The Cats Band, Saturday, Oct. 10, 7 p.m., at Crooked Thumb Brewery, 555 10th Ave. S., Safety Harbor. Visit crookedthumbbrew.com.

• Backtrack Blues Band, Saturday, Oct. 10, 7:30 p.m., at the Safety Harbor Art & Music Center, 706 Second St. N., Safety Harbor. Tickets are $25 in advance and $30 at the door. Visit www.safetyharborartandmusiccenter.com.

• Chris Beard, Sunday, Oct. 11, 5:30 p.m., at the Safety Harbor Art & Music Center, 706 Second St. N., Safety Harbor. Tickets are $25 in advance and $30 at the door. Visit www.safetyharborartandmusiccenter.com.

• Quinn Sullivan, Friday, Oct. 16, 7:30 p.m., at the Safety Harbor Art & Music Center, 706 Second St. N., Safety Harbor. Tickets are $40 in advance and $45 at the door. Visit www.safetyharborartandmusiccenter.com.

• John Nemeth, Saturday, Oct. 17, 7:30 p.m., at the Safety Harbor Art & Music Center, 706 Second St. N., Safety Harbor. Tickets are $40 in advance and $45 at the door. Visit www.safetyharborartandmusiccenter.com.

• Bill “Sauce Boss” Wharton, Sunday, Oct. 18, 5:30 p.m., at the Safety Harbor Art & Music Center, 706 Second St. N., Safety Harbor. Tickets are $30 in advance and $35 at the door. Visit www.safetyharborartandmusiccenter.com.

• Selwyn Birchwood, Friday, Oct. 23, 7:30 p.m., at the Safety Harbor Art & Music Center, 706 Second St. N., Safety Harbor. Tickets are $25 in advance and $30 at the door. Visit www.safetyharborartandmusiccenter.com.

• The Black Honkeys, Saturday, Nov. 7, 7:30 p.m., at the Safety Harbor Art & Music Center, 706 Second St. N., Safety Harbor. Tickets are $25 in advance and $30 at the door. Visit www.safetyharborartandmusiccenter.com.

• Coco Montoya, Sunday, Nov. 8, 5:30 p.m., at the Safety Harbor Art & Music Center, 706 Second St. N., Safety Harbor. Tickets are $40 in advance and $45 at the door. Visit www.safetyharborartandmusiccenter.com.

• Damon Fowler, Friday, Nov. 20, 7:30 p.m., at the Safety Harbor Art & Music Center, 706 Second St. N., Safety Harbor. Tickets are $25 in advance and $30 at the door. Visit www.safetyharborartandmusiccenter.com.

• Mikel Paris, Saturday, Nov. 21, 7:30 p.m., at the Safety Harbor Art & Music Center, 706 Second St. N., Safety Harbor. Tickets are $30 in advance and $35 at the door. Visit www.safetyharborartandmusiccenter.com.

St. Pete Beach

• Joe Latham, Oct. 2-3, 8:30 p.m., at Sunshine City Comedy Club, 5501 Gulf Blvd., St. Pete Beach. Tickets are $20. Call 727-435-0327 or visit www.sunshinecitycomedyclub.com.

• Corey Avenue Art & Craft Festival, Saturday and Sunday, Oct. 3-4, 10 a.m. to 5 p.m., on Corey Avenue in St. Pete Beach. Visit www.sikpromotions.com.

• Jennie Stencel, Oct. 9-10, 8:30 p.m., at Sunshine City Comedy Club, 5501 Gulf Blvd., St. Pete Beach. Tickets are $20. Call 727-435-0327 or visit www.sunshinecitycomedyclub.com.

• Law Smith, Oct. 16-17, 8:30 p.m., at Sunshine City Comedy Club, 5501 Gulf Blvd., St. Pete Beach. Tickets are $20. Call 727-435-0327 or visit www.sunshinecitycomedyclub.com.

• Donald Evans, Oct. 23-24, 8:30 p.m., at Sunshine City Comedy Club, 5501 Gulf Blvd., St. Pete Beach. Tickets are $20. Call 727-435-0327 or visit www.sunshinecitycomedyclub.com.

• Chris Robinson, Nov. 6-7, 8:30 p.m., at Sunshine City Comedy Club, 5501 Gulf Blvd., St. Pete Beach. Tickets are $20. Call 727-435-0327 or visit www.sunshinecitycomedyclub.com.

• Jake Clark, Nov. 13-14, 8:30 p.m., at Sunshine City Comedy Club, 5501 Gulf Blvd., St. Pete Beach. Tickets are $20. Call 727-435-0327 or visit www.sunshinecitycomedyclub.com.

• Erica Lederman, Nov. 20-21, 8:0 p.m., at Sunshine City Comedy Club, 5501 Gulf Blvd., St. Pete Beach. Tickets are $20. Call 727-435-0327 or visit www.sunshinecitycomedyclub.com.

St. Petersburg

• “Dalí in America,” through Oct. 18, at The Dalí Museum, One Dalí Boulevard, St. Petersburg. Visit TheDali.org.

• “A Night with Janis Joplin,” through Oct. 11, presented by American Stage Theatre at Raymond James Theatre, 163 Third St. N., St. Petersburg. Ticket prices vary by performance. For information and tickets, call 727-823-7529 or visit Americanstage.org.

• “What a Glorious Feeling,” through Oct. 4, at freeFall Theatre, 6099 Central Ave., St. Petersburg. For performance times and tickets, call 727-498-5205 or visit freefalltheatre.com.

• Suki Waterhouse, Thursday, Oct. 1, 7 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Visit www.jannuslive.com.

• The Florida Orchestra: Tchaikovsky’s 1812 Overture; Friday, Oct. 2, 7:30 p.m.; and Sunday, Oct. 4, 2 p.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Tickets start at $28. Visit floridaorchestra.org.

• Caamp, Saturday, Oct. 3, 7:30 p.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Tickets start at $66. Visit themahaffey.com.

• Streetlight Manifesto, Friday, Oct. 2, 7 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $48.24. Visit www.jannuslive.com.

• Mariachi El Bronx with Bedouin Soundclash and Max Diaz; Saturday, Oct. 3, 7 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $39.45. Visit www.jannuslive.com.

• The Guilded Tea Affair, Tuesday, Oct. 6, 2-4 p.m., at the St. Petersburg Yacht Club, 11 Central Ave., St. Petersburg. Individual tickets are $75. Visit fogsp.org.

• Thundercat, Wednesday, Oct. 7, 8 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $58.06. Visit www.jannuslive.com.

• Cannons, Thursday, Oct. 8, 7 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $46.69. Visit www.jannuslive.com.

• The Florida Orchestra: Once Upon a Time in Paris; Thursday, Oct. 8, 11 a.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Tickets start at $28. Visit floridaorchestra.org.

• Nurse John, Friday, Oct. 9, 7:30 p.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Tickets start at $54. Visit themahaffey.com.

• Willow Avalon, Saturday, Oct. 10, 7 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $36.11. Visit www.jannuslive.com.

• The Florida Orchestra: Revolution — The Music of The Beatles; Saturday, Oct. 10, 7:30 p.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Tickets start at $28. Visit floridaorchestra.org.

• Eddie 9V, Sunday, Oct. 11, 8 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $31.45. Visit www.jannuslive.com.

• Basement, Tuesday, Oct. 13, 7 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $43.29. Visit www.jannuslive.com.

• The Florida Orchestra: Inside the Music — Scheherazade; Thursday, Oct. 15, 7:30 p.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Tickets are pay-what-you-can at the door. Visit floridaorchestra.org.

• The Four Horsemen, Thursday, Oct. 15, 7:30 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $22.24. Visit www.jannuslive.com.

• Cavetown, Friday, Oct. 16, 7 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $57. Visit www.jannuslive.com.

• Toadies, Saturday, Oct. 17, 7 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $42.55. Visit www.jannuslive.com.

• The Florida Orchestra: Scheherazade; Saturday, Oct. 17, 7:30 p.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Tickets start at $28. Visit floridaorchestra.org.

• Arch Enemy and The Black Dahlia Murder, Sunday, Oct. 18, 5 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $49.25. Visit www.jannuslive.com.

• Dying Fetus, Tuesday, Oct. 20, 5:30 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $48.36. Visit www.jannuslive.com.

• Esdeekid, Thursday, Oct. 22, 7 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $58.55. Visit www.jannuslive.com.

• Bombargo, Thursday, Oct. 22, 8 p.m., at Bayboro Brewing Co., 2390 Fifth Ave. S., St. Petersburg. Tickets start at $28.14. Visit www.bayborobrewing.com.

• Scene Queen, Friday, Oct. 23, 7 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $42.55. Visit www.jannuslive.com.

• Mumiy Troll, Saturday, Oct. 24, 7 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $90. Visit www.jannuslive.com.

• The Florida Orchestra: Raymond James Pops in the Park; Saturday, Oct. 24, 7 p.m., at Vinoy Park, 701 Bayshore Drive NE, St. Petersburg. Visit floridaorchestra.org.

• Yung Gravy, Sunday, Oct. 25, 7 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $46.65. Visit www.jannuslive.com.

• The Florida Orchestra: A Star to Remember; Sunday, Oct. 25, 2 p.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Visit floridaorchestra.org.

• Prof, Wednesday, Oct. 28, 7 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $42.31. Visit www.jannuslive.com.

• The Florida Orchestra: Monumental Sounds; Thursday, Oct. 29, 11 a.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Tickets start at $28. Visit floridaorchestra.org.

• The Dillinger Escape Plan, Thursday, Oct. 29, 7 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $42.55. Visit www.jannuslive.com.

• Sonic Live in Concert, Friday, Oct. 30, 8 p.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Tickets start at $54.15. Visit themahaffey.com.

• Little Stranger with Mihali and Damn Skippy; Friday, Oct. 30, 9:30 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $40.20. Visit www.jannuslive.com.

• Little Stranger with Badfish, Saturday, Oct. 31, 9:30 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $40.20. Visit www.jannuslive.com.

• The Florida Orchestra: John Williams @ 95; Sunday, Nov. 1, 2 p.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Tickets start at $28. Visit floridaorchestra.org.

• Movements, Wednesday, Nov. 4, 6 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $52.89. Visit www.jannuslive.com.

• “Meteor Shower,” Nov. 4-22, presented by American Stage Theatre at Raymond James Theatre, 163 Third St. N., St. Petersburg. Ticket prices vary by performance. For information and tickets, call 727-823-7529 or visit Americanstage.org.

• Trivium, Thursday, Nov. 5, 5:30 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $63.15. Visit www.jannuslive.com.

• Greensky Bluegrass, Friday, Nov. 6, 6:30 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $47.70. Visit www.jannuslive.com.

• The Florida Orchestra: Ginastera’s Harp Concerto; Saturday, Nov. 7, 7:30 p.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Tickets start at $28. Visit floridaorchestra.org.

• Wednesday, Saturday, Nov. 7, 7 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $48.76. Visit www.jannuslive.com.

• The Brook & The Bluff, Sunday, Nov. 8, 7 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $37.14. Visit www.jannuslive.com.

• Mannheim Steamroller, Wednesday, Nov. 11, 7 p.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Tickets start at $67.05. Visit themahaffey.com.

• Judah & The Lion, Wednesday, Nov. 11, 6:30 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $45.65. Visit www.jannuslive.com.

• The Altons, Wednesday, Nov. 11, 7 p.m., at Bayboro Brewing Co., 2390 Fifth Ave. S., St. Petersburg. Tickets start at $26.67. Visit www.bayborobrewing.com.

• Lenny Pearce, Thursday, Nov. 12, 6 p.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Tickets start at $54.15. Visit themahaffey.com.

• Hawthorne Heights, Thursday, Nov. 12, 6 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $41.50. Visit www.jannuslive.com.

• Deer Tick, Friday, Nov. 13, 7 p.m., at Bayboro Brewing Co., 2390 Fifth Ave. S., St. Petersburg. Tickets start at $35.27. Visit www.bayborobrewing.com.

• David Foster and Katharine McPhee, Friday, Nov. 13, 8 p.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Tickets start at $60.35. Visit themahaffey.com.

• Paul Oakenfold & The Crystal Method, Saturday, Nov. 14, 7 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $37.93. Visit www.jannuslive.com.

• UB40, Saturday, Nov. 14, 8 p.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Tickets start at $66. Visit themahaffey.com.

• The Wrecks, Sunday, Nov. 15, 6 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $41.50. Visit www.jannuslive.com.

• Periphery, Monday, Nov. 16, 5:30 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $51.85. Visit www.jannuslive.com.

• Bleood, Tuesday, Nov. 17, 8 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $138.96. Visit www.jannuslive.com.

• The Revivalists, Wednesday, Nov. 18, 6 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $58. Visit www.jannuslive.com.

• The Florida Orchestra: Inside the Music — Strauss’ Der Rosenkavalier; Thursday, Nov. 19, 7:30 p.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Tickets are pay-what-you-can at the door. Visit floridaorchestra.org.

• A Magical Cirque Christmas, Friday, Nov. 20, 8 p.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Tickets start at $37.65. Visit themahaffey.com.

• The Florida Orchestra: The Blue Danube & Beyond; Saturday, Nov. 21, 7:30 p.m., at the Duke Energy Center for the Arts — Mahaffey Theater, 400 First St. S., St. Petersburg. Tickets start at $28. Visit floridaorchestra.org.

• Spafford, Saturday, Nov. 21, 7 p.m., at Jannus Live, 200 First Ave. N., St. Petersburg. Tickets start at $38.18. Visit www.jannuslive.com.

Seminole

• Music in the Park: Mad with Power, Friday, Oct. 2, 7-9 p.m., at Seminole City Park, 7464 Ridge Road, Seminole. Admission is free. Parking is $3. Visit www.myseminole.com.

• Samantha Leigh Band, Friday, Oct. 2, 6-9 p.m., in front of Studio Movie Grill at Seminole City Center, 11201 Park Blvd. N., Seminole. Free. Visit www.seminolecitycenter.com.

• Music in the Park: Brigade, Friday, Oct. 9, 7-9 p.m., at Seminole City Park, 7464 Ridge Road, Seminole. Admission is free. Parking is $3. Visit www.myseminole.com.

• Almighty Queen, Friday, Nov. 6, 6-9 p.m., in front of Studio Movie Grill at Seminole City Center, 11201 Park Blvd. N., Seminole. Free. Visit www.seminolecitycenter.com.

Tarpon Springs

• Queen: A Royal Tribute; Friday, Oct. 9, 7 p.m., at the Tarpon Springs Performing Arts Center, 324 Pine St., Tarpon Springs. Tickets start at $49. Visit tarponarts.org.

• Sponge Docks Craft Art Festival, Saturday, Oct. 10, 10 a.m. to 7 p.m.; and Sunday, Oct. 11, 10 a.m. to 5 p.m., on Dodecanese Boulevard in Tarpon Springs. Visit www.sikpromotions.com.

• “A Play Gets Murdered,” Oct. 16-25, at the Tarpon Springs Cultural Center, 101 S. Pinellas Ave., Tarpon Springs. Tickets are $20. Visit tarponarts.org.

• Frontiers: Tribute to Journey; Saturday, Nov. 7, 7 p.m., at the Tarpon Springs Performing Arts Center, 324 Pine St., Tarpon Springs. Tickets start at $39. Visit tarponarts.org.

• CountryLIVE, Saturday, Nov. 14, 7 p.m., at the Tarpon Springs Performing Arts Center, 324 Pine St., Tarpon Springs. Tickets start at $45. Visit tarponarts.org.

• Flip Flop Opera: From Page to Stage; Sunday, Nov. 15, 2 p.m., at the Tarpon Springs Cultural Center, 101 S. Pinellas Ave., Tarpon Springs. Tickets are $20. Visit tarponarts.org.

HILLSBOROUGH

Plant City

• Makaylah Karlson, Saturday, Oct. 3, 1:30 p.m., at Keel and Curley Winery, 5202 Thonotosassa Road, Plant City. Visit www.keelfarms.com.

• Forrest Jones, Sunday, Oct. 4, 12:30 p.m., at Keel and Curley Winery, 5202 Thonotosassa Road, Plant City. Visit www.keelfarms.com.

• Melissa Lee, Friday, Oct. 9, 6 p.m., at Keel and Curley Winery, 5202 Thonotosassa Road, Plant City. Visit www.keelfarms.com.

• Barcode, Saturday, Oct. 10, 1:30 p.m., at Keel and Curley Winery, 5202 Thonotosassa Road, Plant City. Visit www.keelfarms.com.

• Jason Stallworth, Sunday, Oct. 11, 12:30 p.m., at Keel and Curley Winery, 5202 Thonotosassa Road, Plant City. Visit www.keelfarms.com.

• Night Bliss, Saturday, Oct. 17, 1:30 p.m., at Keel and Curley Winery, 5202 Thonotosassa Road, Plant City. Visit www.keelfarms.com.

• Brandon Dull, Sunday, Oct. 18, 12:30 p.m., at Keel and Curley Winery, 5202 Thonotosassa Road, Plant City. Visit www.keelfarms.com.

• Paul & Ieva Cataldo, Friday, Oct. 23, 6 p.m., at Keel and Curley Winery, 5202 Thonotosassa Road, Plant City. Visit www.keelfarms.com.

• Tyler Dusek, Saturday, Oct. 24, 1:30 p.m., at Keel and Curley Winery, 5202 Thonotosassa Road, Plant City. Visit www.keelfarms.com.

• Mai Sweet Basil, Sunday, Oct. 25, 12:30 p.m., at Keel and Curley Winery, 5202 Thonotosassa Road, Plant City. Visit www.keelfarms.com.

• Eric Engle, Friday, Oct. 30, 6 p.m., at Keel and Curley Winery, 5202 Thonotosassa Road, Plant City. Visit www.keelfarms.com.

• Dean Johanesen, Saturday, Oct. 31, 1:30 p.m., at Keel and Curley Winery, 5202 Thonotosassa Road, Plant City. Visit www.keelfarms.com.

Ruskin

• The Arenas Lasky & Nash Project, Saturday, Oct. 3, 7:30 p.m., at the Firehouse Cultural Center, 101 First Ave. NE, Ruskin. Tickets are $25 for members and $30 for nonmembers. Visit firehouseculturalcenter.org.

• “Agatha Christie’s Murder on the Orient Express,” Oct. 16-25, at the Firehouse Cultural Center, 101 First Ave. NE, Ruskin. Performances are Friday and Saturday at 7:30 p.m.; and Sunday at 3 p.m. Tickets are $25 for members and $30 for nonmembers. Visit firehouseculturalcenter.org.

Tampa

• Joe List, Oct. 1-3, at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $30. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• Absolution Fest, Oct. 1-3, at the Orpheum, 14802 N. Nebraska Ave., Tampa. Weekend passes start at $130. Visit www.theorpheum.com.

• Atsuko Okatsuka, Friday, Oct. 2, 7:30 p.m., at the Straz Center for the Performing Arts, 1010 N. W.C. MacInnes Place, Tampa. Tickets start at $49.40. Visit strazcenter.org.

• Gabriel Rutledge, Oct 2-3, at Funny Bone Comedy Club, 1600 Eighth Ave., C-112, Tampa. Tickets start at $27. Visit tampa.funnybone.com.

• Los Tigres del Mundo, Friday, Oct. 2, 8 p.m., at Benchmark International Arena, 401 Channelside Drive, Tampa. Tickets start at $56.35. Visit www.benchmarkintlarena.com.

• Atsuko Okatsuka, Friday, Oct. 2, 8 p.m., at Tampa Theatre, 711 N. Franklin St., Tampa. Tickets start at $39.50. Visit tampatheatre.org.

• Midnight Tyrannosaurus, Friday, Oct. 2, 10 p.m., at the Ritz Ybor, 1503 E. Seventh Ave., Tampa. Tickets start at $25.96. Visit www.theritzybor.com.

• Jay Jurden, Saturday, Oct. 3, 6 p.m., at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $25. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• Treaty Oak Revival, Saturday, Oct. 3, 7 p.m., at the MidFlorida Credit Union Amphitheatre at the Florida State Fairgrounds, 4802 U.S. 301 N., Tampa. Tickets start at $56.50. Call 813-740-2446 or visit www.livenation.com.

• The Beths, Saturday, Oct. 3, 7 p.m., at the Ritz Ybor, 1503 E. Seventh Ave., Tampa. Tickets start at $36. Visit www.theritzybor.com.

• Said the Sky, Saturday, Oct. 3, 10 p.m., at the Ritz Ybor, 1503 E. Seventh Ave., Tampa. Tickets start at $42.58. Visit www.theritzybor.com.

• Ahren Belisle, Sunday, Oct. 4, 6:30 p.m., at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $28.80. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• The Carrollwood Winds: Cinematic Celebration; Sunday, Oct. 4, 3 p.m., at the Carrollwood Cultural Center, 4537 Lowell Road, Tampa. Tickets are $15. Call 813-922-8167 or visit carrollwoodcenter.org.

• Akeem Ali, Sunday, Oct. 4, 7 p.m., at the Orpheum, 14802 N. Nebraska Ave., Tampa. Tickets start at $35.06. Visit www.theorpheum.com.

• Infinity Song, Monday, Oct. 5, 7 p.m., at the Orpheum, 14802 N. Nebraska Ave., Tampa. Tickets start at $38.88. Visit www.theorpheum.com.

• “Buena Vista Social Club,” Oct. 6-11, in Morsani Hall at the Straz Center for the Performing Arts, 1010 N. W.C. MacInnes Place, Tampa. Tickets start at $65.80. Visit strazcenter.org.

• Tim Dillon, Oct. 7-11, at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $40. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• Black Flag, Wednesday, Oct. 7, 6:30 p.m., at the Brass Mug, 1450 Skipper Road, Tampa. Tickets start at $30.63. Visit www.facebook.com/brassmugtampa/.

• Dermot Kennedy, Thursday, Oct. 8, 8 p.m., at the Yuengling Center, 12499 USF Bull Run Drive, Tampa. Tickets start at $64.25. Visit www.ticketmaster.com.

• Logic & G-Eazy, Thursday, Oct. 8, 7 p.m., at the MidFlorida Credit Union Amphitheatre at the Florida State Fairgrounds, 4802 U.S. 301 N., Tampa. Tickets start at $27.50. Call 813-740-2446 or visit www.livenation.com.

• Black Country, New Road; Thursday, Oct. 8, 7 p.m., at the Orpheum, 14802 N. Nebraska Ave., Tampa. Tickets start at $41.70. Visit www.theorpheum.com.

• The Florida Orchestra: Revolution — The Music of The Beatles; Friday, Oct. 9, 7:30 p.m., at the Straz Center for the Performing Arts, 1010 N. W.C. MacInnes Place, Tampa. Tickets start at $28. Visit floridaorchestra.org.

• Benda B2B Vastive, Friday, Oct. 9, 10 p.m., at the Ritz Ybor, 1503 E. Seventh Ave., Tampa. Visit www.theritzybor.com.

• Pig, Friday, Oct. 9, 7 p.m., at the Orpheum, 14802 N. Nebraska Ave., Tampa. Tickets start at $35.06. Visit www.theorpheum.com.

• Bryson Tiller, Friday, Oct. 9, 7:30 p.m., at the MidFlorida Credit Union Amphitheatre at the Florida State Fairgrounds, 4802 U.S. 301 N., Tampa. Tickets start at $54.50. Call 813-740-2446 or visit www.livenation.com.

• Karol G, Friday, Oct. 9, 7 p.m., at Raymond James Stadium, 4201 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $112.75. Visit www.ticketmaster.com.

• Phil Wickham, Saturday, Oct. 10, 7 p.m., at Benchmark International Arena, 401 Channelside Drive, Tampa. Visit www.benchmarkintlarena.com.

• Rebecca Black, Saturday, Oct. 10, 6:30 p.m., at the Ritz Ybor, 1503 E. Seventh Ave., Tampa. Tickets start at $40. Visit www.theritzybor.com.

• 999999999, Saturday, Oct. 10, 10 p.m., at the Ritz Ybor, 1503 E. Seventh Ave., Tampa. Tickets start at $36.87. Visit www.theritzybor.com.

• Weatherday, Saturday, Oct. 10, 7 p.m., at the Orpheum, 14802 N. Nebraska Ave., Tampa. Tickets start at $31.24. Visit www.theorpheum.com.

• Aziz Ansari, Saturday, Oct. 10, 7 p.m., in Ferguson Hall at the Straz Center for the Performing Arts, 1010 N. W.C. MacInnes Place, Tampa. Tickets start at $126.70. Visit strazcenter.org.

• Weatherday, Saturday, Oct. 10, 7 p.m., at the Orpheum, 14802 N. Nebraska Ave., Tampa. Tickets start at $31.24. Visit www.theorpheum.com.

• Five Finger Death Punch, Saturday, Oct. 10, 6:45 p.m., at the MidFlorida Credit Union Amphitheatre at the Florida State Fairgrounds, 4802 U.S. 301 N., Tampa. Call 813-740-2446 or visit www.livenation.com.

• Nini, Sunday, Oct. 11, 7 p.m., at the Orpheum, 14802 N. Nebraska Ave., Tampa. Tickets start at $31.24. Visit www.theorpheum.com.

• Jonas Brothers, Sunday, Oct. 11, 7:30 p.m., at Benchmark International Arena, 401 Channelside Drive, Tampa. Tickets start at $76.65. Tampa. Visit www.benchmarkintlarena.com.

• Pete Carney with Scotty Wright, Sunday, Oct. 11, 3 p.m., at the Mainstage Theatre at Hillsborough Community College’s Ybor campus, 1411 E. 11th Ave. Tickets start at $30. Visit tampajazzclub.com.

• Silent Theory, Monday, Oct. 12, 7 p.m., at the Orpheum, 14802 N. Nebraska Ave., Tampa. Tickets start at $28.69. Visit www.theorpheum.com.

• Black Violin with Braxton Cook, Tuesday, Oct. 13, 7:30 p.m., in Morsani Hall at the Straz Center for the Performing Arts, 1010 N. W.C. MacInnes Place, Tampa. Tickets start at $56. Visit strazcenter.org.

• Weezer, Wednesday, Oct. 14, 7 p.m., at Benchmark International Arena, 401 Channelside Drive, Tampa. Tickets start at $45.90. Visit www.ticketmaster.com.

• Thrown, Wednesday, Oct. 14, 6 p.m., at the Orpheum, 14802 N. Nebraska Ave., Tampa. Tickets start at $41.70. Visit www.theorpheum.com.

• Andy Woodhull, Wednesday, Oct. 14, 7:30 p.m., at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $20. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• “Misery,” Oct. 14-Nov. 8, in Jaeb Theater at the Straz Center for the Performing Arts, 1010 N. W.C. MacInnes Place, Tampa. Tickets start at $59.40. Visit strazcenter.org.

• Hurricane Wisdom, Thursday, Oct. 15, 8 p.m., at District 8, 1509 E. Eighth Ave., Tampa. Tickets start at 39.36. Visit www.theorpheum.com.

• Jim Florentine, Oct. 15-17, at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $20. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• The Living Tombstone, Friday, Oct. 16, 7:30 p.m., at the Ritz Ybor, 1503 E. Seventh Ave., Tampa. Tickets start at $64.79. Visit www.theritzybor.com.

• Dan & Shay, Friday, Oct. 16, 7 p.m., at the MidFlorida Credit Union Amphitheatre at the Florida State Fairgrounds, 4802 U.S. 301 N., Tampa. Tickets start at $27.50. Call 813-740-2446 or visit www.livenation.com.

• Bassem Youssef, Friday, Oct. 16, 7:30 p.m., at Tampa Theatre, 711 N. Franklin St., Tampa. Tickets start at $49.50. Visit tampatheatre.org.

• Drinkurwater, Friday, Oct. 16, 10 p.m., at the Ritz Ybor, 1503 E. Seventh Ave., Tampa. Tickets start at $25.96. Visit www.theritzybor.com.

• Combichrist, Friday, Oct. 16, 7 p.m., at the Orpheum, 14802 N. Nebraska Ave., Tampa. Tickets start at $35.06. Visit www.theorpheum.com.

• “Bat Boy: The Musical,” Oct. 16-25, at the Carrollwood Cultural Center, 4537 Lowell Road, Tampa. Tickets are $35. Call 813-922-8167 or visit carrollwoodcenter.org.

• $uicideboy$, Saturday, Oct. 17, 6:30 p.m., at the MidFlorida Credit Union Amphitheatre at the Florida State Fairgrounds, 4802 U.S. 301 N., Tampa. Tickets start at $40. Call 813-740-2446 or visit www.livenation.com.

• Zoltan Kaszas, Saturday, Oct. 17, 7 p.m., at Tampa Theatre, 711 N. Franklin St., Tampa. Tickets start at $35. Visit tampatheatre.org.

• Chris Franjola, Saturday, Oct. 17, 6 and 8 p.m., at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $25. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• The Smashing Pumpkins, Sunday, Oct. 18, 8 p.m., at Benchmark International Arena, 401 Channelside Drive, Tampa. Visit www.ticketmaster.com.

• Splou, Sunday, Oct. 18, 5 p.m., at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $30. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• Snail Mail and Soccer Mommy, Sunday, Oct. 18, 6 p.m., at the Orpheum, 14802 N. Nebraska Ave., Tampa. Tickets start at $47.48. Visit www.theorpheum.com.

• Breaking Benjamin, Monday, Oct. 19, 6 p.m., at the MidFlorida Credit Union Amphitheatre at the Florida State Fairgrounds, 4802 U.S. 301 N., Tampa. Tickets start at $47.50. Call 813-740-2446 or visit www.livenation.com.

• The Convalescence, Monday, Oct. 19, 6 p.m., at the Orpheum, 14802 N. Nebraska Ave., Tampa. Tickets start at $28.69. Visit www.theorpheum.com.

• Anthony Mrocka, Tuesday, Oct. 20, 7:30 p.m., at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $32. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• Clutch, Tuesday, Oct. 20, 6:30 p.m., at the Ritz Ybor, 1503 E. Seventh Ave., Tampa. Tickets start at $47.25. Visit www.theritzybor.com.

• “Hamilton,” Oct. 21-Nov. 8, in Morsani Hall at the Straz Center for the Performing Arts, 1010 N. W.C. MacInnes Place, Tampa. Tickets start at $85. Visit strazcenter.org.

• Luz Pazos, Wednesday, Oct. 21, 7:30 p.m., at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $35. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• Josh Blue, Oct. 22-24, at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $35. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• Rocky Horror Picture Show Spooktacular Tour with Patricia Quinn, Thursday, Oct. 22, 7:30 p.m., in Ferguson Hall at the Straz Center for the Performing Arts, 1010 N. W.C. MacInnes Place, Tampa. Tickets start at $71.80. Visit strazcenter.org.

• Tampa Halloween Indie Night featuring Rohna, Parrotfish, Kitty Kitty Meow Meow and Palova; Friday, Oct. 23, 6:30 p.m., at the Ritz Ybor, 1503 E. Seventh Ave., Tampa. Tickets start at $21.65. Visit www.theritzybor.com.

• Hol! Holoween; Friday, Oct. 23, 10 p.m., at the Ritz Ybor, 1503 E. Seventh Ave., Tampa. Tickets start at $31.15. Visit www.theritzybor.com.

• The Planet Smashers, Friday, Oct. 23, 7 p.m., at the Orpheum, 14802 N. Nebraska Ave., Tampa. Tickets start at $35.06. Visit www.theorpheum.com.

• Javi Bailon, Saturday, Oct. 24, 10:30 p.m., at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $25. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• Flaw, Saturday, Oct. 24, 6:30 p.m., at the Brass Mug, 1450 Skipper Road, Tampa. Tickets start at $21.93. Visit www.facebook.com/brassmugtampa/.

• Nekrogoblikon, Saturday, Oct. 24, 6 p.m., at the Ritz Ybor, 1503 E. Seventh Ave., Tampa. Tickets start at $44.25. Visit www.theritzybor.com.

• House of Heavy, Saturday, Oct. 24, 8 p.m., at the Orpheum, 14802 N. Nebraska Ave., Tampa. Tickets start at $23.19. Visit www.theorpheum.com.

• Teddy Swims, Sunday, Oct. 25, 7 p.m., at Benchmark International Arena, 401 Channelside Drive, Tampa. Tickets start at $71.30. Visit www.ticketmaster.com.

• The Linda Lindas, Sunday, Oct. 25, 7 p.m., at the Orpheum, 14802 N. Nebraska Ave., Tampa. Tickets start at $39.52. Visit www.theorpheum.com.

• Drivin N Cryin, Sunday, Oct. 25, 7 p.m., at Skipper’s Smokehouse, 910 Skipper Road, Tampa. Tickets are $25.03 in advance. Visit skipperssmokehouse.com.

• Rich Guzzi, Sunday, Oct. 25, 7:30 p.m., at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $20. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• Peelingflesh, Wednesday, Oct. 28, 6 p.m., at the Orpheum, 14802 N. Nebraska Ave., Tampa. Tickets start at $29.96. Visit www.theorpheum.com.

• Cece Winans, Thursday, Oct. 29, 7 p.m., at the Yuengling Center, 12499 USF Bull Run Drive, Tampa. Visit www.ticketmaster.com.

• Clara La San, Thursday, Oct. 29, 7 p.m., at the Ritz Ybor, 1503 E. Seventh Ave., Tampa. Tickets start at $51.99. Visit www.theritzybor.com.

• Willie Barcena, Oct. 29-31, at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $25. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• Dustin Nickerson, Thursday, Oct. 29, 7 p.m., at Funny Bone Comedy Club, 1600 Eighth Ave., C-112, Tampa. Tickets start at $27. Visit tampa.funnybone.com.

• Clownvis Presley, Thursday, Oct. 29, 8 p.m., at Skipper’s Smokehouse, 910 Skipper Road, Tampa. Tickets are $19.75 in advance. Visit skipperssmokehouse.com.

• The Florida Orchestra: John Williams @ 95; Friday, Oct. 30, 7:30 p.m., at the Straz Center for the Performing Arts, 1010 N. W.C. MacInnes Place, Tampa. Tickets start at $28. Visit floridaorchestra.org.

• Juelz, Friday, Oct. 30, 10 p.m., at the Ritz Ybor, 1503 E. Seventh Ave., Tampa. Tickets start at $31.15. Visit www.theritzybor.com.

• Tampa Metropolitan Improv, Friday, Oct. 30, 7 p.m., at the Carrollwood Cultural Center, 4537 Lowell Road, Tampa. Tickets are $10. Call 813-922-8167 or visit carrollwoodcenter.org.

• Chayanne, Friday, Oct. 30, 8 p.m., at Benchmark International Arena, 401 Channelside Drive, Tampa. Tickets start at $85.70. Visit www.ticketmaster.com.

• 2026 Freaker’s Ball: The Big Uneasy with Damon Fowler & Friends; Friday, Oct. 30, 8 p.m., at Skipper’s Smokehouse, 910 Skipper Road, Tampa. Tickets are $19.75 in advance. Visit skipperssmokehouse.com.

• Don “DC” Curry, Oct. 30-31, at Funny Bone Comedy Club, 1600 Eighth Ave., C-112, Tampa. Tickets start at $27. Visit tampa.funnybone.com.

• Nightmare on Channelside featuring 21 Savage, Kodak Black and more; Saturday, Oct. 31, 7 p.m., at Benchmark International Arena, 401 Channelside Drive, Tampa. Tickets start at $71.50. Visit www.ticketmaster.com.

• Dead Poet Society and Honey Revenge, Saturday, Oct. 31, 6 p.m., at the Orpheum, 14802 N. Nebraska Ave., Tampa. Tickets start at $43.71. Visit www.theorpheum.com.

• Eli Brown, Saturday, Oct. 31, 10 p.m., at the Ritz Ybor, 1503 E. Seventh Ave., Tampa. Visit www.theritzybor.com.

• Daniel Sloss, Sunday, Nov. 1, 7 p.m., at Tampa Theatre, 711 N. Franklin St., Tampa. Tickets start at $39.50. Visit tampatheatre.org.

• Nick Shoulders, Sunday, Nov. 1, 7 p.m., at the Orpheum, 14802 N. Nebraska Ave., Tampa. Tickets start at $28.69. Visit www.theorpheum.com.

• Martin Moreno, Sunday, Nov. 1, 6 p.m., at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $25. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• Hokus Pokus Live, Tuesday, Nov. 3, 8 p.m., at Tampa Theatre, 711 N. Franklin St., Tampa. Tickets start at $23.50. Visit tampatheatre.org.

• Midnight, Tuesday, Nov. 3, 7 p.m., at the Brass Mug, 1450 Skipper Road, Tampa. Tickets start at $28.52. Visit www.facebook.com/brassmugtampa/.

• Sheryl Underwood, Wednesday, Nov. 4, 7 p.m., at Funny Bone Comedy Club, 1600 Eighth Ave., C-112, Tampa. Tickets start at $37. Visit tampa.funnybone.com.

• Ryan Goodcase, Thursday, Nov. 5, 7:30 p.m., at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $20. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• Christone “Kingfish” Ingram, Thursday, Nov. 5, 7 p.m., at the Ritz Ybor, 1503 E. Seventh Ave., Tampa. Tickets start at $37.25. Visit www.theritzybor.com.

• Scoochie Boochie, Thursday, Nov. 5, 7 p.m., at the Orpheum, 14802 N. Nebraska Ave., Tampa. Tickets start at $35.06. Visit www.theorpheum.com.

• The Florida Orchestra: Ginastera’s Harp Concerto; Friday, Nov. 6, 7:30 p.m., at the Straz Center for the Performing Arts, 1010 N. W.C. MacInnes Place, Tampa. Tickets start at $28. Visit floridaorchestra.org.

• Ryan Sickler, Nov. 6-7, at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $29. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• Ed Sheeran, Saturday, Nov. 7, 5:30 p.m., at Raymond James Stadium, 4201 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $92.90. Visit www.ticketmaster.com.

• Luke Severeid, Sunday, Nov. 7, 10:30 p.m., at Side Splitters, 12938 N. Dale Mabry Highway, Tampa. Tickets start at $25. Call 813-960-1197 or visit www.sidesplitterscomedy.com.

• Matt McCusker, Sunday, Nov. 7, 7 p.m., at Tampa Theatre, 711 N. Franklin St., Tampa. Tickets start at $35.75. Visit tampatheatre.org.

• Lamont Landers, Saturday, Nov. 7, 8 p.m., at Skipper’s Smokehouse, 910 Skipper Road, Tampa. Tickets are $25.03 in advance. Visit skipperssmokehouse.com.

• Cash Money & No Limit Tour featuring Birdman and Master P, Saturday, Nov. 7, 8 p.m., at Benchmark International Arena, 401 Channelside Drive, Tampa. Tickets start at $83.65. Visit www.ticketmaster.com.

• Trapt, Saturday, Nov. 7, 6:30 p.m., at the Brass Mug, 1450 Skipper Road, Tampa. Tickets start at $22.95. Visit www.facebook.com/brassmugtampa/.

• Rehash, Saturday, Nov. 7, 7 p.m., at the Orpheum, 14802 N. Nebraska Ave., Tampa. Tickets start at $31.24. Visit www.theorpheum.com.

• Butch Thomas with Elias Tona, Sunday, Nov. 8, 3 p.m., at the Mainstage Theatre at Hillsborough Community College’s Ybor campus, 1411 E. 11th Ave. Tickets start at $30. Visit tampajazzclub.com.

• Rush, Monday, Nov. 9; and Wednesday, Nov. 11, 7:30 p.m., at Benchmark International Arena, 401 Channelside Drive, Tampa. Tickets start at $113.10. Visit www.ticketmaster.com.

• Wynonna Judd, Wednesday, Nov. 11, 7 p.m., in Morsani Hall at the Straz Center for the Performing Arts, 1010 N. W.C. MacInnes Place, Tampa. Tickets start at $74.60. Visit strazcenter.org.

• Il Volo, Thursday, Nov. 12, 8 p.m., at Benchmark International Arena, 401 Channelside Drive, Tampa. Tickets start at $72.60. Visit www.ticketmaster.com.

• Bowling for Soup, Thursday, Nov. 12, 6:30 p.m., at the Ritz Ybor, 1503 E. Seventh Ave., Tampa. Tickets start at $46.75. Visit www.theritzybor.com.

• “Annie,” Nov. 12-22, in TECO Theater at the Straz Center for the Performing Arts, 1010 N. W.C. MacInnes Place, Tampa. Tickets start at $36. Visit strazcenter.org.

• Doja Cat, Friday, Nov. 13, 7:30 p.m., at Benchmark International Arena, 401 Channelside Drive, Tampa. Tickets start at $74.95. Visit www.ticketmaster.com.

• Sam Morrow, Friday, Nov. 13, 8 p.m., at Skipper’s Smokehouse, 910 Skipper Road, Tampa. Tickets are $19.75 in advance. Visit skipperssmokehouse.com.

• R&B Only, Friday, Nov. 13, 8 p.m., at the Ritz Ybor, 1503 E. Seventh Ave., Tampa. Visit www.theritzybor.com.

• Jimmy Eat World, Saturday, Nov. 14, 7 p.m., at the MidFlorida Credit Union Amphitheatre at the Florida State Fairgrounds, 4802 U.S. 301 N., Tampa. Tickets start at $49. Call 813-740-2446 or visit www.livenation.com.

• Pain of Truth, Saturday, Nov. 14, 6 p.m., at the Orpheum, 14802 N. Nebraska Ave., Tampa. Tickets start at $40.80. Visit www.theorpheum.com.

• MOMIX Botanica, Saturday, Nov. 14, 7:30 p.m., in Ferguson Hall at the Straz Center for the Performing Arts, 1010 N. W.C. MacInnes Place, Tampa. Tickets start at $59.80. Visit strazcenter.org.

• Nine Days, Saturday, Nov. 14, 8 p.m., at Skipper’s Smokehouse, 910 Skipper Road, Tampa. Tickets are $30.30 in advance. Visit skipperssmokehouse.com.

• Bryce Alakai, Nov. 14-15, 10 p.m., at the Ritz Ybor, 1503 E. Seventh Ave., Tampa. Tickets start at $37.79. Visit www.theritzybor.com.

• Fireworks, Sunday, Nov. 15, 6 p.m., at the Orpheum, 14802 N. Nebraska Ave., Tampa. Tickets start at $35.06. Visit www.theorpheum.com.

• George Clanton, Tuesday, Nov. 17, 7 p.m., at the Orpheum, 14802 N. Nebraska Ave., Tampa. Tickets start at $41.70. Visit www.theorpheum.com.

• “Blade Runner Live,” presented by the Avex Ensemble; Wednesday, Nov. 18, 8 p.m., at Tampa Theatre, 711 N. Franklin St., Tampa. Tickets start at $29.50. Visit tampatheatre.org.

• Jonathan Van Ness, Thursday, Nov. 19, 8 p.m., in the Hard Rock Event Center at the Seminole Hard Rock Hotel & Casino, 5223 Orient Road, Tampa. Tickets start at $64. Visit Ticketmaster.com or seminolehardrocktampa.com.

• Matt Maeson: Watch My Step; Thursday, Nov. 19, 8 p.m., at the Ritz Ybor, 1503 E. Seventh Ave., Tampa. Tickets start at $42.04. Visit www.theritzybor.com.

• Leslie Jones, Friday, Nov. 20, 8 p.m., at Tampa Theatre, 711 N. Franklin St., Tampa. Tickets start at $40. Visit tampatheatre.org.

• Tampa Metropolitan Improv, Friday, Nov. 20, 7 p.m., at the Carrollwood Cultural Center, 4537 Lowell Road, Tampa. Tickets are $10. Call 813-922-8167 or visit carrollwoodcenter.org.

• The Florida Orchestra: The Blue Danube & Beyond; Friday, Nov. 20, 7:30 p.m., at Zinober Hall, USF, 3755 USF Holly Drive MUS 101, Tampa. Tickets are $72. Visit floridaorchestra.org.

• “The Unauthorized Hallmark(ish) Parody Musical,” Friday, Nov. 20, 7:30 p.m., in Ferguson Hall at the Straz Center for the Performing Arts, 1010 N. W.C. MacInnes Place, Tampa. Tickets start at $47.80. Visit strazcenter.org.

• Know Good, Friday, Nov. 20, 10 p.m., at the Ritz Ybor, 1503 E. Seventh Ave., Tampa. Tickets start at $31.15. Visit www.theritzybor.com.

• Miss May I & Born of Osiris, Friday, Nov. 20, 6 p.m., at the Orpheum, 14802 N. Nebraska Ave., Tampa. Tickets start at $38.25. Visit www.theorpheum.com.

• Carrollwood Jukebox Big Band, Saturday, Nov. 21, 7:30 p.m., at the Carrollwood Cultural Center, 4537 Lowell Road, Tampa. Tickets are $18. Call 813-922-8167 or visit carrollwoodcenter.org.

• Sidepiece, Saturday, Nov. 21, 10 p.m., at the Ritz Ybor, 1503 E. Seventh Ave., Tampa. Tickets start at $36.87. Visit www.theritzybor.com.

• “Rocky” in Concert, Saturday, Nov. 21, 8 p.m., at the Straz Center for the Performing Arts, 1010 N. W.C. MacInnes Place, Tampa. Tickets start at $66. Visit strazcenter.org.

• The Hails, Saturday, Nov. 21, 7 p.m., at the Orpheum, 14802 N. Nebraska Ave., Tampa. Tickets start at $35.06. Visit www.theorpheum.com.

• DragonForce, Saturday, Nov. 21, 7:30 p.m., at the Ritz Ybor, 1503 E. Seventh Ave., Tampa. Tickets start at $50.25. Visit www.theritzybor.com.

Valrico

• “The Addams Family,” Oct. 2-17, presented by The Village Players, at the James McCabe Theater, 506 N. Fifth St., Valrico. Performances are Friday and Saturday at 8 p.m.; and Sunday at 3 p.m. General admission tickets are $23. Visit thevillageplayersvalrico.com.

PASCO

Hudson

• “Pretty Woman: The Musical,” through Oct. 17, at Suncoast Broadway Dinner Theatre, 16128 U.S. 19, Hudson. Tickets start at $79. Visit suncoastbroadway.com.

• Broken Down Boomers Comedy Show featuring Jay Hewlett, Saturday, Oct. 10, 8 p.m., at Circle S BBQ, 14630 U.S. 19, Hudson. Doors open at 7 p.m. Tickets are $10 online in advance or $15 at the door. Visit www.brokendownboomers.com.

• “Dear Evan Hansen,” Oct. 23-Nov. 15, at Suncoast Broadway Dinner Theatre, 16128 U.S. 19, Hudson. Tickets start at $79. Visit suncoastbroadway.com.

• Karen Hester as Dolly Parton, Nov. 20-21, at Suncoast Broadway Dinner Theatre, 16128 U.S. 19, Hudson. Tickets start at $79. Visit suncoastbroadway.com.

New Port Richey

• Moonflower: The Spirit of Santana, Thursday, Oct. 1, 7 p.m., at the Richey Suncoast Theatre, 6237 Grand Blvd., New Port Richey. Tickets start at $30. Call 727-842-6777 or visit www.richeysuncoasttheatre.com.

• Absolute Hits Live featuring Bo Bice, Thursday, Oct. 8, 7 p.m., at the Richey Suncoast Theatre, 6237 Grand Blvd., New Port Richey. Tickets start at $30. Call 727-842-6777 or visit www.richeysuncoasttheatre.com.

• “The Rocky Horror Picture Show,” Oct. 16-25, at the Richey Suncoast Theatre, 6237 Grand Blvd., New Port Richey. Tickets start at $30. Call 727-842-6777 or visit www.richeysuncoasttheatre.com.

• “Noises Off,” Nov. 6-15, at the Richey Suncoast Theatre, 6237 Grand Blvd., New Port Richey. Tickets start at $32. Call 727-842-6777 or visit www.richeysuncoasttheatre.com.

Port Richey

• Tyler Dusek, Tuesday, Oct. 6, 6 p.m., at Whiskey River on the Water, 5245 Limestone Drive, Port Richey. Visit www.facebook.com/WhiskeyRiverOntheWater.

• Pedro Mariani, Wednesday, Oct. 7, 6 p.m., at Whiskey River on the Water, 5245 Limestone Drive, Port Richey. Visit www.facebook.com/WhiskeyRiverOntheWater.

• Tyler Dusek, Tuesday, Oct. 13, 6 p.m., at Whiskey River on the Water, 5245 Limestone Drive, Port Richey. Visit www.facebook.com/WhiskeyRiverOntheWater.

• Pedro Mariani, Wednesday, Oct. 14, 6 p.m., at Whiskey River on the Water, 5245 Limestone Drive, Port Richey. Visit www.facebook.com/WhiskeyRiverOntheWater.

• Barefoot Bob and The Hope, Friday, Oct. 23, 7 p.m., at Whiskey River on the Water, 5245 Limestone Drive, Port Richey. Visit www.facebook.com/WhiskeyRiverOntheWater.

• 12 Strings and a Fiddle, Sunday, Nov. 15, 1 p.m., at Whiskey River on the Water, 5245 Limestone Drive, Port Richey. Visit www.facebook.com/WhiskeyRiverOntheWater.

Wesley Chapel

• “Big Irish” Jay Hollingsworth, Oct. 1-3, at Side Splitters at the Grove, 6333 Wesley Grove Blvd., Wesley Chapel. Tickets start at $23.80. Call 813-960-1197 or visit sidesplitterscomedy.com.

• Dish Rack Comedy, Sunday, Oct. 4, 6:30 p.m., at Side Splitters at the Grove, 6333 Wesley Grove Blvd., Wesley Chapel. Tickets start at $23.80. Call 813-960-1197 or visit sidesplitterscomedy.com.

• Misha Brown, Tuesday, Oct. 6, 7:30 p.m., at Side Splitters at the Grove, 6333 Wesley Grove Blvd., Wesley Chapel. Tickets start at $33.80. Call 813-960-1197 or visit sidesplitterscomedy.com.

• Kevin Farley, Oct. 9-10, at Side Splitters at the Grove, 6333 Wesley Grove Blvd., Wesley Chapel. Tickets start at $23.80. Call 813-960-1197 or visit sidesplitterscomedy.com.

• Cody Smith, Oct. 23-24, at Side Splitters at the Grove, 6333 Wesley Grove Blvd., Wesley Chapel. Tickets start at $28.80. Call 813-960-1197 or visit sidesplitterscomedy.com.

• Wesley Chapel Craft Festival, Saturday and Sunday, Oct. 24-25, 10 a.m. to 5 p.m., at the Shops at Wiregrass, 28211 Paseo Drive, Wesley Chapel. Admission is free. Visit www.artfestival.com.

• Willie Sweets, Sunday, Oct. 25, 6:30 p.m., at Side Splitters at the Grove, 6333 Wesley Grove Blvd., Wesley Chapel. Tickets start at $23.80. Call 813-960-1197 or visit sidesplitterscomedy.com.

• JoseNotJuan & Nana Rodriguez, Friday, Nov. 6, 7 p.m., at Side Splitters at the Grove, 6333 Wesley Grove Blvd., Wesley Chapel. Tickets start at $23.80. Call 813-960-1197 or visit sidesplitterscomedy.com.

• Eric Eaton, Nov. 13-14, at Side Splitters at the Grove, 6333 Wesley Grove Blvd., Wesley Chapel. Tickets start at $33.80. Call 813-960-1197 or visit sidesplitterscomedy.com.

HERNANDO

Brooksville

• Smells Like an Unplugged Nirvana Experience, Friday, Oct. 2, 6 p.m., at Sparacia Witherell Family Winery & Vineyard, 21509 Snow Hill Road, Brooksville. Tickets start at $8.52. Visit www.facebook.com/sparaciawitherellfamilywinery.

• Andrew Polo, Sunday, Oct. 4, 2 p.m., at Sparacia Witherell Family Winery & Vineyard, 21509 Snow Hill Road, Brooksville. Visit www.facebook.com/sparaciawitherellfamilywinery.

• New Divide, Friday, Oct. 9, 6 p.m., at Sparacia Witherell Family Winery & Vineyard, 21509 Snow Hill Road, Brooksville. Tickets start at $30.37. Visit www.facebook.com/sparaciawitherellfamilywinery.

• The American Stones, Saturday, Oct. 17, 6 p.m., at Sparacia Witherell Family Winery & Vineyard, 21509 Snow Hill Road, Brooksville. Tickets start at $28.52. Visit www.facebook.com/sparaciawitherellfamilywinery.

• Hardwired, Friday, Oct. 23, 6 p.m., at Sparacia Witherell Family Winery & Vineyard, 21509 Snow Hill Road, Brooksville. Tickets start at $30.37. Visit www.facebook.com/sparaciawitherellfamilywinery.

• Phantasy Floyd, Sunday, Oct. 25, 5 p.m., at Sparacia Witherell Family Winery & Vineyard, 21509 Snow Hill Road, Brooksville. Tickets start at $19.01. Visit www.facebook.com/sparaciawitherellfamilywinery.

• Human Clay and Collective Shine, Friday, Oct. 30, 6 p.m., at Sparacia Witherell Family Winery & Vineyard, 21509 Snow Hill Road, Brooksville. Tickets start at $30.37. Visit www.facebook.com/sparaciawitherellfamilywinery.

• Michael Allman Band, Friday, Nov. 13, 7 p.m., at Sparacia Witherell Family Winery & Vineyard, 21509 Snow Hill Road, Brooksville. Tickets start at $30.37. Visit www.facebook.com/sparaciawitherellfamilywinery.

• Beer for my Horses, Saturday, Nov. 21, 6 p.m., at Sparacia Witherell Family Winery & Vineyard, 21509 Snow Hill Road, Brooksville. Tickets start at $30.37. Visit www.facebook.com/sparaciawitherellfamilywinery.

Masaryktown

• Skattered Rock Band, Saturday, Oct. 3, 5 p.m., at Masaryk Winery, 19121 Phillips Road, Masaryktown. Visit https://www.facebook.com/masarykwinery/events.

Spring Hill

• Rahn Hortman, Saturday, Oct. 10, 7 p.m., at Stage West Playhouse, 8390 Forest Oaks Blvd., Spring Hill. Tickets are $22.07. Visit stagewestplayhouse.org.

• “The Addams Family,” Oct. 16-25, at Stage West Playhouse, 8390 Forest Oaks Blvd., Spring Hill. Tickets are $28. Visit stagewestplayhouse.org.

• Carmen Ciricillo, Saturday, Nov. 14, 7 p.m., at Stage West Playhouse, 8390 Forest Oaks Blvd., Spring Hill. Tickets are $22.07. Visit stagewestplayhouse.org.

MANATEE

Bradenton

• Andy Gross, Thursday, Oct. 1, 7 p.m., at Oscura, 816 Manatee Ave. E., Bradenton. Tickets are $25 in advance and $28 the day of the show. Visit oscura.live.

• Epic Rap Battles of History, Saturday, Oct. 3, 7 p.m., at Oscura, 816 Manatee Ave. E., Bradenton. Tickets are $35 in advance and $40 the day of the show. Visit oscura.live.

• Angel Du$t with Agnostic Front and Step2This, Sunday, Oct. 4, 6 p.m., at Oscura, 816 Manatee Ave. E., Bradenton. Tickets are $30 in advance and $35 the day of the show. Visit oscura.live.

• The Chaunces Trio, Saturday, Oct. 10, 7 p.m., at Oscura, 816 Manatee Ave. E., Bradenton. Tickets are “pay-what-you-can” for those 21 and older; $10 for ages 20 and younger. Visit oscura.live.

• “Carrie the Musical,” Oct. 15-Nov. 1, in Bradenton Kiwanis Theater at Manatee Performing Arts Center, 502 Third Ave. W., Bradenton. Tickets start at $32.50. Call 941-748-5875 or visit www.manateeperformingartscenter.com.

• “Dear Evan Hansen,” Oct. 22-Nov. 1, in Stone Hall at Manatee Performing Arts Center, 502 Third Ave. W., Bradenton. Call 941-748-5875 or visit www.manateeperformingartscenter.com.

• Sons of Paradise & Stylie, Saturday, Nov. 7, 7 p.m., at Oscura, 816 Manatee Ave. E., Bradenton. Tickets are $20 in advance and $25 the day of the show. Visit oscura.live.

• Donefor, Sunday, Nov. 8, 7 p.m., at Oscura, 816 Manatee Ave. E., Bradenton. Tickets are $15 in advance and $20 the day of the show. Visit oscura.live.

• Beauty School Dropout, Saturday, Nov. 14, 7 p.m., at Oscura, 816 Manatee Ave. E., Bradenton. Tickets are $20 in advance and $25 the day of the show. Visit oscura.live.

Parrish

• Tiki Tony’s Halloween Party with Reggie Starrett, Saturday, Oct. 10, 5 p.m., at Tiki Tony’s House Concerts, 3202 95th Drive E., Parrish. Cost is a customary $20 donation. RSVP is required. Call 941-779-5213 or visit tikitonyshouseconcerts.com.

SARASOTA

Sarasota

• “Legacy,” through Oct. 4, in in Goldstein Cabaret at Florida Studio Theatre, 1239 N. Palm Ave., Sarasota. Visit www.floridastudiotheatre.org.

• Classic Movie: “Pretty Woman,” Friday, Oct. 2, 7 p.m., at the Sarasota Opera House, 61 N. Pineapple Ave., Sarasota. Tickets are $12. Visit www.sarasotaopera.org.

• Steve Byrne, Oct. 2-3, at McCurdy’s Comedy Theatre, 1923 Ringling Blvd., Sarasota. Tickets are $31. Visit www.mccurdyscomedy.com.

• Opera Movie: “Rigoletto,” Sunday, Oct. 4, 1:30 p.m., at the Sarasota Opera House, 61 N. Pineapple Ave., Sarasota. Tickets are $20. Visit www.sarasotaopera.org.

• Frankie Paul, Sunday, Oct. 4, 7 p.m., at McCurdy’s Comedy Theatre, 1923 Ringling Blvd., Sarasota. Tickets are $26. Visit www.mccurdyscomedy.com.

• Joe DeVito, Oct. 8-11, at McCurdy’s Comedy Theatre, 1923 Ringling Blvd., Sarasota. Tickets are $28. Visit www.mccurdyscomedy.com.

• Boz Scaggs, Sunday, Oct. 11, 7 p.m., at Van Wezel Performing Arts Hall, 777 N. Tamiami Trail, Sarasota. Tickets start at $61. Visit www.vanwezel.org or call 941-263-6799.

• Nick Hoff, Oct. 15-18, at McCurdy’s Comedy Theatre, 1923 Ringling Blvd., Sarasota. Tickets are $28. Visit www.mccurdyscomedy.com.

• Rumours of Fleetwood Mac, Saturday, Oct. 17, 7 p.m., at Van Wezel Performing Arts Hall, 777 N. Tamiami Trail, Sarasota. Tickets start at $46. Visit www.vanwezel.org or call 941-263-6799.

• Downtown Sarasota Craft Festival, Saturday and Sunday, Oct. 17-18, 10 a.m. to 5 p.m., at 1 Central Ave. in Sarasota. Admission is free. Visit www.artfestival.com.

• The Concert: A Tribute to ABBA; Sunday, Oct. 18, 7 p.m., at Van Wezel Performing Arts Hall, 777 N. Tamiami Trail, Sarasota. Tickets start at $36. Visit www.vanwezel.org or call 941-263-6799.

• Basile, Oct. 21-24, at McCurdy’s Comedy Theatre, 1923 Ringling Blvd., Sarasota. Tickets are $26. Visit www.mccurdyscomedy.com.

• Lakewood Ranch Art Festival at University Town Center, Saturday and Sunday, Oct. 24-25, 10 a.m. to 5 p.m., at 140 University Town Center Drive, Sarasota. Admission is free. Visit www.artfestival.com.

• The Vampire Circus, Sunday, Oct. 25, 6 p.m., at Van Wezel Performing Arts Hall, 777 N. Tamiami Trail, Sarasota. Tickets start at $41. Visit www.vanwezel.org or call 941-263-6799.

• Ghostbusters in Concert, Thursday, Oct. 29, 7 p.m., at Van Wezel Performing Arts Hall, 777 N. Tamiami Trail, Sarasota. Tickets start at $46. Visit www.vanwezel.org or call 941-263-6799.

• “Hansel and Gretel,” Oct. 30-Nov. 14, at the Sarasota Opera House, 61 N. Pineapple Ave., Sarasota. Visit www.sarasotaopera.org.

• “Golden Girls: The Laughs Continue,” Saturday, Oct. 31, 1:30 and 7 p.m., at Van Wezel Performing Arts Hall, 777 N. Tamiami Trail, Sarasota. Tickets start at $58. Visit www.vanwezel.org or call 941-263-6799.

• The Phil Collins Story, Thursday, Nov. 5, 7 p.m., at Van Wezel Performing Arts Hall, 777 N. Tamiami Trail, Sarasota. Tickets start at $36. Visit www.vanwezel.org or call 941-263-6799.

• “Rootabaga Country,” Nov. 7-8, at the Sarasota Opera House, 61 N. Pineapple Ave., Sarasota. Visit www.sarasotaopera.org.

• Michelle Malone, Monday, Nov. 9, 7 p.m., at McCurdy’s Comedy Theatre, 1923 Ringling Blvd., Sarasota. Tickets are $55. Visit www.mccurdyscomedy.com.

• Neil Berg’s The ’70s: Long Live Rock ’N’ Roll; Thursday, Nov. 12, 7 p.m., at Van Wezel Performing Arts Hall, 777 N. Tamiami Trail, Sarasota. Visit www.vanwezel.org or call 941-263-6799.

• Blank Space: The Unofficial Taylor Swift Tribute; Friday, Nov. 13, 7 p.m., at Van Wezel Performing Arts Hall, 777 N. Tamiami Trail, Sarasota. Tickets start at $36. Visit www.vanwezel.org or call 941-263-6799.

• David Foster & Katharine McPhee, Saturday, Nov. 14, 7 p.m., at Van Wezel Performing Arts Hall, 777 N. Tamiami Trail, Sarasota. Tickets start at $56. Visit www.vanwezel.org or call 941-263-6799.

• St. Armands Circle Art Festival, Saturday and Sunday, Nov. 14-15, 10 a.m. to 5 p.m., at St. Armands Circle, Sarasota. Admission is free. Visit www.artfestival.com.

• GA 20, Monday, Nov. 16, 7 p.m., at McCurdy’s Comedy Theatre, 1923 Ringling Blvd., Sarasota. Tickets are $49. Visit www.mccurdyscomedy.com.

• Floyd Nation, Wednesday, Nov. 18, 7 p.m., at Van Wezel Performing Arts Hall, 777 N. Tamiami Trail, Sarasota. Tickets start at $43. Visit www.vanwezel.org or call 941-263-6799.