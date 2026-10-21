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Etta May will be performing on Sunday, Oct. 25, 7 p.m. at Central Park Performing Arts Center, Largo.

Etta May will be performing on Sunday, Oct. 25, 7 p.m. at Central Park Performing Arts Center, Largo. [ Tampa Bay Beacons ]

Happening this weekend: Bay Area concerts and events

By Tampa Bay Beacons

2 hours ago

Oct. 23

Jessica Kirson

Friday, Oct. 23, 8 p.m.

Bilheimer Capitol Theatre, Clearwater.

www.rutheckerdhall.com

“Dracula”

Oct. 23-Nov. 1

Francis Wilson Playhouse, Clearwater.

www.franciswilsonplayhouse.org

Cake

Friday, Oct. 23, 8:30 p.m.

The BayCare Sound, Clearwater.

www.rutheckerdhall.com

Te’ Davis

Oct. 23-24, 8:30 p.m.

Clearwater Comedy Club, Clearwater.

www.clearwatercomedyclub.com

The Boss Project: Tribute to Bruce Springsteen

Saturday, Oct. 23, 7 p.m.

Pinellas Park Performing Arts Center, Pinellas Park.

www.pinellas-park.com/161/Performing-Arts-Center

Selwyn Birchwood

Friday, Oct. 23, 7:30 p.m.

Safety Harbor Art & Music Center, Safety Harbor.

www.safetyharborartandmusiccenter.com

Donald Evans

Oct. 23-24, 8:30 p.m.

Sunshine City Comedy Club, St. Pete Beach.

www.sunshinecitycomedyclub.com

Scene Queen

Friday, Oct. 23, 7 p.m.

Jannus Live, St. Petersburg.

www.jannuslive.com

Tampa Halloween Indie Night

Friday, Oct. 23, 6:30 p.m.

The Ritz Ybor, Tampa.

www.theritzybor.com

Hol! Holoween

Friday, Oct. 23, 10 p.m.

The Ritz Ybor, Tampa.

www.theritzybor.com

The Planet Smashers

Friday, Oct. 23, 7 p.m.

The Orpheum, Tampa.

www.theorpheum.com

Oct. 24

“Golden Girls: The Laughs Continue”

Saturday, Oct. 24, 7 p.m.

Ruth Eckerd Hall, Clearwater.

www.rutheckerdhall.com

Garrison Keillor and Erica Rhodes

Saturday, Oct. 24, 8 p.m.

Bilheimer Capitol Theatre, Clearwater.

www.rutheckerdhall.com

Josh Thomas

Saturday, Oct. 24, 7 p.m.

Murray Theatre, Clearwater.

www.rutheckerdhall.com

Mitch Rossell

Saturday, Oct. 24, 7 p.m.

Music4Life Living Arts Center, Clearwater.

wileyhouseconcerts.org

The Hip Abduction

Saturday, Oct. 24, 7 p.m.

The BayCare Sound, Clearwater.

www.rutheckerdhall.com

Mumiy Troll

Saturday, Oct. 24, 7 p.m.

Jannus Live, St. Petersburg.

www.jannuslive.com

The Florida Orchestra: Raymond James Pops in the Park

Saturday, Oct. 24, 7 p.m.

Vinoy Park, St. Petersburg.

floridaorchestra.org

Javi Bailon

Saturday, Oct. 24, 10:30 p.m.

Side Splitters, Tampa.

www.sidesplitterscomedy.com

Flaw

Saturday, Oct. 24, 6:30 p.m.

The Brass Mug, Tampa.

www.facebook.com/brassmugtampa/

Nekrogoblikon

Saturday, Oct. 24, 6 p.m.

The Ritz Ybor, Tampa.

www.theritzybor.com

House of Heavy

Saturday, Oct. 24, 8 p.m.

the Orpheum, Tampa.

www.theorpheum.com

Oct. 25

Turnpike Troubadours

Sunday, Oct. 25, 6 p.m.

The BayCare Sound, Clearwater.

www.rutheckerdhall.com

Etta May

Sunday, Oct. 25, 7 p.m.

Central Park Performing Arts Center, Largo.

LargoArts.com

Yung Gravy

Sunday, Oct. 25, 7 p.m.

Jannus Live, St. Petersburg.

www.jannuslive.com

The Florida Orchestra: A Star to Remember

Sunday, Oct. 25, 2 p.m.

Mahaffey Theater, St. Petersburg.

floridaorchestra.org

“A Play Gets Murdered”

Through Oct. 25

Tarpon Springs Cultural Center, Tarpon Springs.

tarponarts.org

Teddy Swims

Sunday, Oct. 25, 7 p.m.

Benchmark International Arena, Tampa.

www.ticketmaster.com

The Linda Lindas

Sunday, Oct. 25, 7 p.m.

The Orpheum, Tampa.

www.theorpheum.com

Drivin N Cryin

Sunday, Oct. 25, 7 p.m.

Skipper’s Smokehouse, Tampa.

skipperssmokehouse.com

Rich Guzzi

Sunday, Oct. 25, 7:30 p.m.

Side Splitters, Tampa.

www.sidesplitterscomedy.com

Willie Sweets

Sunday, Oct. 25, 6:30 p.m.

Side Splitters at the Grove, Wesley Chapel.

sidesplitterscomedy.com

Continuing

“The Book of Will”

Through Oct. 25

West Coast Players, Clearwater.

wcplayers.com

“Bat Boy: The Musical”

Through Oct. 25

Carrollwood Cultural Center, Tampa.

carrollwoodcenter.org

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