Etta May will be performing on Sunday, Oct. 25, 7 p.m. at Central Park Performing Arts Center, Largo. [ Tampa Bay Beacons ]

Happening this weekend: Bay Area concerts and events

By Tampa Bay Beacons

Oct. 23 Jessica Kirson Friday, Oct. 23, 8 p.m. Bilheimer Capitol Theatre, Clearwater. www.rutheckerdhall.com “Dracula” Oct. 23-Nov. 1 Francis Wilson Playhouse, Clearwater. www.franciswilsonplayhouse.org Cake Friday, Oct. 23, 8:30 p.m. The BayCare Sound, Clearwater. www.rutheckerdhall.com Te’ Davis Oct. 23-24, 8:30 p.m. Clearwater Comedy Club, Clearwater. www.clearwatercomedyclub.com The Boss Project: Tribute to Bruce Springsteen Saturday, Oct. 23, 7 p.m. Pinellas Park Performing Arts Center, Pinellas Park. www.pinellas-park.com/161/Performing-Arts-Center Selwyn Birchwood Friday, Oct. 23, 7:30 p.m. Safety Harbor Art & Music Center, Safety Harbor. www.safetyharborartandmusiccenter.com Donald Evans Oct. 23-24, 8:30 p.m. Sunshine City Comedy Club, St. Pete Beach. www.sunshinecitycomedyclub.com Scene Queen Friday, Oct. 23, 7 p.m. Jannus Live, St. Petersburg. www.jannuslive.com Tampa Halloween Indie Night Friday, Oct. 23, 6:30 p.m. The Ritz Ybor, Tampa. www.theritzybor.com Hol! Holoween Friday, Oct. 23, 10 p.m. The Ritz Ybor, Tampa. www.theritzybor.com The Planet Smashers Friday, Oct. 23, 7 p.m. The Orpheum, Tampa. www.theorpheum.com Oct. 24 “Golden Girls: The Laughs Continue” Saturday, Oct. 24, 7 p.m. Ruth Eckerd Hall, Clearwater. www.rutheckerdhall.com Garrison Keillor and Erica Rhodes Saturday, Oct. 24, 8 p.m. Bilheimer Capitol Theatre, Clearwater. www.rutheckerdhall.com Josh Thomas Saturday, Oct. 24, 7 p.m. Murray Theatre, Clearwater. www.rutheckerdhall.com Mitch Rossell Saturday, Oct. 24, 7 p.m. Music4Life Living Arts Center, Clearwater. wileyhouseconcerts.org The Hip Abduction Saturday, Oct. 24, 7 p.m. The BayCare Sound, Clearwater. www.rutheckerdhall.com Mumiy Troll Saturday, Oct. 24, 7 p.m. Jannus Live, St. Petersburg. www.jannuslive.com The Florida Orchestra: Raymond James Pops in the Park Saturday, Oct. 24, 7 p.m. Vinoy Park, St. Petersburg. floridaorchestra.org Javi Bailon Saturday, Oct. 24, 10:30 p.m. Side Splitters, Tampa. www.sidesplitterscomedy.com Flaw Saturday, Oct. 24, 6:30 p.m. The Brass Mug, Tampa. www.facebook.com/brassmugtampa/ Nekrogoblikon Saturday, Oct. 24, 6 p.m. The Ritz Ybor, Tampa. www.theritzybor.com House of Heavy Saturday, Oct. 24, 8 p.m. the Orpheum, Tampa. www.theorpheum.com Oct. 25 Turnpike Troubadours Sunday, Oct. 25, 6 p.m. The BayCare Sound, Clearwater. www.rutheckerdhall.com Etta May Sunday, Oct. 25, 7 p.m. Central Park Performing Arts Center, Largo. LargoArts.com Yung Gravy Sunday, Oct. 25, 7 p.m. Jannus Live, St. Petersburg. www.jannuslive.com The Florida Orchestra: A Star to Remember Sunday, Oct. 25, 2 p.m. Mahaffey Theater, St. Petersburg. floridaorchestra.org “A Play Gets Murdered” Through Oct. 25 Tarpon Springs Cultural Center, Tarpon Springs. tarponarts.org Teddy Swims Sunday, Oct. 25, 7 p.m. Benchmark International Arena, Tampa. www.ticketmaster.com The Linda Lindas Sunday, Oct. 25, 7 p.m. The Orpheum, Tampa. www.theorpheum.com Drivin N Cryin Sunday, Oct. 25, 7 p.m. Skipper’s Smokehouse, Tampa. skipperssmokehouse.com Rich Guzzi Sunday, Oct. 25, 7:30 p.m. Side Splitters, Tampa. www.sidesplitterscomedy.com Willie Sweets Sunday, Oct. 25, 6:30 p.m. Side Splitters at the Grove, Wesley Chapel. sidesplitterscomedy.com Continuing “The Book of Will” Through Oct. 25 West Coast Players, Clearwater. wcplayers.com “Bat Boy: The Musical” Through Oct. 25 Carrollwood Cultural Center, Tampa. carrollwoodcenter.org