Happening this weekend: Bay Area concerts and events

Oct. 23
Jessica Kirson
Friday, Oct. 23, 8 p.m.
Bilheimer Capitol Theatre, Clearwater.
www.rutheckerdhall.com
“Dracula”
Oct. 23-Nov. 1
Francis Wilson Playhouse, Clearwater.
www.franciswilsonplayhouse.org
Cake
Friday, Oct. 23, 8:30 p.m.
The BayCare Sound, Clearwater.
www.rutheckerdhall.com
Te’ Davis
Oct. 23-24, 8:30 p.m.
Clearwater Comedy Club, Clearwater.
www.clearwatercomedyclub.com
The Boss Project: Tribute to Bruce Springsteen
Saturday, Oct. 23, 7 p.m.
Pinellas Park Performing Arts Center, Pinellas Park.
www.pinellas-park.com/161/Performing-Arts-Center
Selwyn Birchwood
Friday, Oct. 23, 7:30 p.m.
Safety Harbor Art & Music Center, Safety Harbor.
www.safetyharborartandmusiccenter.com
Donald Evans
Oct. 23-24, 8:30 p.m.
Sunshine City Comedy Club, St. Pete Beach.
www.sunshinecitycomedyclub.com
Scene Queen
Friday, Oct. 23, 7 p.m.
Jannus Live, St. Petersburg.
www.jannuslive.com
Tampa Halloween Indie Night
Friday, Oct. 23, 6:30 p.m.
The Ritz Ybor, Tampa.
www.theritzybor.com
Hol! Holoween
Friday, Oct. 23, 10 p.m.
The Ritz Ybor, Tampa.
www.theritzybor.com
The Planet Smashers
Friday, Oct. 23, 7 p.m.
The Orpheum, Tampa.
www.theorpheum.com
Oct. 24
“Golden Girls: The Laughs Continue”
Saturday, Oct. 24, 7 p.m.
Ruth Eckerd Hall, Clearwater.
www.rutheckerdhall.com
Garrison Keillor and Erica Rhodes
Saturday, Oct. 24, 8 p.m.
Bilheimer Capitol Theatre, Clearwater.
www.rutheckerdhall.com
Josh Thomas
Saturday, Oct. 24, 7 p.m.
Murray Theatre, Clearwater.
www.rutheckerdhall.com
Mitch Rossell
Saturday, Oct. 24, 7 p.m.
Music4Life Living Arts Center, Clearwater.
wileyhouseconcerts.org
The Hip Abduction
Saturday, Oct. 24, 7 p.m.
The BayCare Sound, Clearwater.
www.rutheckerdhall.com
Mumiy Troll
Saturday, Oct. 24, 7 p.m.
Jannus Live, St. Petersburg.
www.jannuslive.com
The Florida Orchestra: Raymond James Pops in the Park
Saturday, Oct. 24, 7 p.m.
Vinoy Park, St. Petersburg.
floridaorchestra.org
Javi Bailon
Saturday, Oct. 24, 10:30 p.m.
Side Splitters, Tampa.
www.sidesplitterscomedy.com
Flaw
Saturday, Oct. 24, 6:30 p.m.
The Brass Mug, Tampa.
www.facebook.com/brassmugtampa/
Nekrogoblikon
Saturday, Oct. 24, 6 p.m.
The Ritz Ybor, Tampa.
www.theritzybor.com
House of Heavy
Saturday, Oct. 24, 8 p.m.
the Orpheum, Tampa.
www.theorpheum.com
Oct. 25
Turnpike Troubadours
Sunday, Oct. 25, 6 p.m.
The BayCare Sound, Clearwater.
www.rutheckerdhall.com
Etta May
Sunday, Oct. 25, 7 p.m.
Central Park Performing Arts Center, Largo.
LargoArts.com
Yung Gravy
Sunday, Oct. 25, 7 p.m.
Jannus Live, St. Petersburg.
www.jannuslive.com
The Florida Orchestra: A Star to Remember
Sunday, Oct. 25, 2 p.m.
Mahaffey Theater, St. Petersburg.
floridaorchestra.org
“A Play Gets Murdered”
Through Oct. 25
Tarpon Springs Cultural Center, Tarpon Springs.
tarponarts.org
Teddy Swims
Sunday, Oct. 25, 7 p.m.
Benchmark International Arena, Tampa.
www.ticketmaster.com
The Linda Lindas
Sunday, Oct. 25, 7 p.m.
The Orpheum, Tampa.
www.theorpheum.com
Drivin N Cryin
Sunday, Oct. 25, 7 p.m.
Skipper’s Smokehouse, Tampa.
skipperssmokehouse.com
Rich Guzzi
Sunday, Oct. 25, 7:30 p.m.
Side Splitters, Tampa.
www.sidesplitterscomedy.com
Willie Sweets
Sunday, Oct. 25, 6:30 p.m.
Side Splitters at the Grove, Wesley Chapel.
sidesplitterscomedy.com
Continuing
“The Book of Will”
Through Oct. 25
West Coast Players, Clearwater.
wcplayers.com
“Bat Boy: The Musical”
Through Oct. 25
Carrollwood Cultural Center, Tampa.
carrollwoodcenter.org