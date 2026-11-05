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Greensky Bluegrass performs on Nov. 6 at Jannus Live

Greensky Bluegrass performs on Nov. 6 at Jannus Live [ Photo by DYLAN LANGILLE/SACKS & CO. ]

Happening this weekend: Bay Area concerts and events

By Tampa Bay Beacons

2 hours ago

Nov. 6

Greensky Bluegrass

Friday, Nov. 6, 6:30 p.m.

Jannus Live, St. Petersburg.

www.jannuslive.com

Classic Albums Live: AC/DC, Highway to Hell

Friday, Nov. 6, 8 p.m.

Bilheimer Capitol Theatre, Clearwater.

www.rutheckerdhall.com

Keith Harkin

Friday, Nov. 6, 7 p.m.

Music4Life Living Arts Center, Clearwater.

wileyhouseconcerts.org

The Phil Collins Story

Friday, Nov. 6, 8 p.m.

Ruth Eckerd Hall, Clearwater.

www.rutheckerdhall.com

Bill Pettifer

Nov. 6-7, 8:30 p.m.

Clearwater Comedy Club, Clearwater.

www.clearwatercomedyclub.com

“Rogers & Hammerstein’s Cinderella”

Nov. 6-15

Central Park Performing Arts Center, Largo.

LargoArts.com

Chris Robinson

Nov. 6-7, 8:30 p.m.

Sunshine City Comedy Club, St. Pete Beach.

www.sunshinecitycomedyclub.com

“The Da Vinci Code”

Nov. 6-Dec. 6

freeFall Theatre, St. Petersburg.

freefalltheatre.com

Almighty Queen

Friday, Nov. 6, 6-9 p.m.

Seminole City Center, Seminole.

www.seminolecitycenter.com

The Florida Orchestra: Ginastera’s Harp Concerto

Friday, Nov. 6, 7:30 p.m.

The Straz Center, Tampa.

floridaorchestra.org

Rickey Smiley

Friday, Nov. 6, 8 p.m.

Tampa Theatre, Tampa.

tampatheatre.org

Ryan Sickler

Nov. 6-7

Side Splitters, Tampa.

www.sidesplitterscomedy.com

Nov. 7

Griffin House

Saturday, Nov. 7, 7 p.m.

Music4Life Living Arts Center, Clearwater.

wileyhouseconcerts.org

Brian Kilmeade

Saturday, Nov. 7, 8 p.m.

Bilheimer Capitol Theatre, Clearwater.

www.rutheckerdhall.com

Art Harvest

Saturday, Nov. 7, 10 a.m.-4 p.m.

Highlander Park, Dunedin.

clearwater-dunedin.jl.org/support-us/art-harvest/

Rockin’ for Heroes

Saturday, Nov. 7, 2:30 p.m.

Indian Rocks VFW Post 10094, Largo.

Eventbrite.com

The Black Honkeys

Saturday, Nov. 7, 7:30 p.m.

Safety Harbor Art & Music Center, Safety Harbor.

www.safetyharborartandmusiccenter.com

The Florida Orchestra: Ginastera’s Harp Concerto

Saturday, Nov. 7, 7:30 p.m.

Mahaffey Theater, St. Petersburg.

floridaorchestra.org

“Kay WalkingStick: Hudson River School”

Nov. 7-March 21

James Museum of Western & Wildlife Art, St. Petersburg.

thejamesmuseum.org

Wednesday

Saturday, Nov. 7, 7 p.m.

Jannus Live, St. Petersburg.

www.jannuslive.com

Frontiers: Tribute to Journey

Saturday, Nov. 7, 7 p.m.

Tarpon Springs Performing Arts Center, Tarpon Springs.

tarponarts.org

Ed Sheeran

Saturday, Nov. 7, 5:30 p.m.

Raymond James Stadium, Tampa.

www.ticketmaster.com

Luke Severeid

Sunday, Nov. 7, 10:30 p.m.

Side Splitters, Tampa.

www.sidesplitterscomedy.com

Matt McCusker

Sunday, Nov. 7, 7 p.m.

Tampa Theatre, Tampa.

tampatheatre.org

Lamont Landers

Saturday, Nov. 7, 8 p.m.

Skipper’s Smokehouse, Tampa.

skipperssmokehouse.com

Cash Money & No Limit Tour

Saturday, Nov. 7, 8 p.m.

Benchmark International Arena, Tampa.

www.ticketmaster.com

Trapt

Saturday, Nov. 7, 6:30 p.m.

The Brass Mug, Tampa.

www.facebook.com/brassmugtampa/

Rehash

Saturday, Nov. 7, 7 p.m.

The Orpheum, Tampa.

www.theorpheum.com

Nov. 8

The Florida Orchestra: Ginastera’s Harp Concerto

Sunday, Nov. 8, 2 p.m.

Ruth Eckerd Hall, Clearwater.

floridaorchestra.org

Emo Orchestra with The Spill Canvas

Sunday, Nov. 8, 7:30 p.m.

Bilheimer Capitol Theatre, Clearwater.

www.rutheckerdhall.com

Coco Montoya

Sunday, Nov. 8, 5:30 p.m.

Safety Harbor Art & Music Center, Safety Harbor.

www.safetyharborartandmusiccenter.com

The Brook & The Bluff

Sunday, Nov. 8, 7 p.m.

Jannus Live, St. Petersburg.

www.jannuslive.com

Butch Thomas with Elias Tona

Sunday, Nov. 8, 3 p.m.

Mainstage Theatre at HCC Ybor, Tampa

tampajazzclub.com

Tampa Bay Symphony: “Wild Kingdom and Swan Dances”

Sunday, Nov. 8, 2:30 p.m.

The Straz Center, Tampa.

strazcenter.org

Victoria Monét

Sunday, Nov. 8, 8 p.m.

Yuengling Center, Tampa.

www.ticketmaster.com

Continuing

“Misery”

Through Nov. 8

Straz Center, Tampa.

strazcenter.org

“Hamilton”

Through Nov. 8

The Straz Center, Tampa.

strazcenter.org

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