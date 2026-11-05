Greensky Bluegrass performs on Nov. 6 at Jannus Live [ Photo by DYLAN LANGILLE/SACKS & CO. ]

Happening this weekend: Bay Area concerts and events

By Tampa Bay Beacons

Nov. 6 Greensky Bluegrass Friday, Nov. 6, 6:30 p.m. Jannus Live, St. Petersburg. www.jannuslive.com Classic Albums Live: AC/DC, Highway to Hell Friday, Nov. 6, 8 p.m. Bilheimer Capitol Theatre, Clearwater. www.rutheckerdhall.com Keith Harkin Friday, Nov. 6, 7 p.m. Music4Life Living Arts Center, Clearwater. wileyhouseconcerts.org The Phil Collins Story Friday, Nov. 6, 8 p.m. Ruth Eckerd Hall, Clearwater. www.rutheckerdhall.com Bill Pettifer Nov. 6-7, 8:30 p.m. Clearwater Comedy Club, Clearwater. www.clearwatercomedyclub.com “Rogers & Hammerstein’s Cinderella” Nov. 6-15 Central Park Performing Arts Center, Largo. LargoArts.com Chris Robinson Nov. 6-7, 8:30 p.m. Sunshine City Comedy Club, St. Pete Beach. www.sunshinecitycomedyclub.com “The Da Vinci Code” Nov. 6-Dec. 6 freeFall Theatre, St. Petersburg. freefalltheatre.com Almighty Queen Friday, Nov. 6, 6-9 p.m. Seminole City Center, Seminole. www.seminolecitycenter.com The Florida Orchestra: Ginastera’s Harp Concerto Friday, Nov. 6, 7:30 p.m. The Straz Center, Tampa. floridaorchestra.org Rickey Smiley Friday, Nov. 6, 8 p.m. Tampa Theatre, Tampa. tampatheatre.org Ryan Sickler Nov. 6-7 Side Splitters, Tampa. www.sidesplitterscomedy.com Nov. 7 Griffin House Saturday, Nov. 7, 7 p.m. Music4Life Living Arts Center, Clearwater. wileyhouseconcerts.org Brian Kilmeade Saturday, Nov. 7, 8 p.m. Bilheimer Capitol Theatre, Clearwater. www.rutheckerdhall.com Art Harvest Saturday, Nov. 7, 10 a.m.-4 p.m. Highlander Park, Dunedin. clearwater-dunedin.jl.org/support-us/art-harvest/ Rockin’ for Heroes Saturday, Nov. 7, 2:30 p.m. Indian Rocks VFW Post 10094, Largo. Eventbrite.com The Black Honkeys Saturday, Nov. 7, 7:30 p.m. Safety Harbor Art & Music Center, Safety Harbor. www.safetyharborartandmusiccenter.com The Florida Orchestra: Ginastera’s Harp Concerto Saturday, Nov. 7, 7:30 p.m. Mahaffey Theater, St. Petersburg. floridaorchestra.org “Kay WalkingStick: Hudson River School” Nov. 7-March 21 James Museum of Western & Wildlife Art, St. Petersburg. thejamesmuseum.org Wednesday Saturday, Nov. 7, 7 p.m. Jannus Live, St. Petersburg. www.jannuslive.com Frontiers: Tribute to Journey Saturday, Nov. 7, 7 p.m. Tarpon Springs Performing Arts Center, Tarpon Springs. tarponarts.org Ed Sheeran Saturday, Nov. 7, 5:30 p.m. Raymond James Stadium, Tampa. www.ticketmaster.com Luke Severeid Sunday, Nov. 7, 10:30 p.m. Side Splitters, Tampa. www.sidesplitterscomedy.com Matt McCusker Sunday, Nov. 7, 7 p.m. Tampa Theatre, Tampa. tampatheatre.org Lamont Landers Saturday, Nov. 7, 8 p.m. Skipper’s Smokehouse, Tampa. skipperssmokehouse.com Cash Money & No Limit Tour Saturday, Nov. 7, 8 p.m. Benchmark International Arena, Tampa. www.ticketmaster.com Trapt Saturday, Nov. 7, 6:30 p.m. The Brass Mug, Tampa. www.facebook.com/brassmugtampa/ Rehash Saturday, Nov. 7, 7 p.m. The Orpheum, Tampa. www.theorpheum.com Nov. 8 The Florida Orchestra: Ginastera’s Harp Concerto Sunday, Nov. 8, 2 p.m. Ruth Eckerd Hall, Clearwater. floridaorchestra.org Emo Orchestra with The Spill Canvas Sunday, Nov. 8, 7:30 p.m. Bilheimer Capitol Theatre, Clearwater. www.rutheckerdhall.com Coco Montoya Sunday, Nov. 8, 5:30 p.m. Safety Harbor Art & Music Center, Safety Harbor. www.safetyharborartandmusiccenter.com The Brook & The Bluff Sunday, Nov. 8, 7 p.m. Jannus Live, St. Petersburg. www.jannuslive.com Butch Thomas with Elias Tona Sunday, Nov. 8, 3 p.m. Mainstage Theatre at HCC Ybor, Tampa tampajazzclub.com Tampa Bay Symphony: “Wild Kingdom and Swan Dances” Sunday, Nov. 8, 2:30 p.m. The Straz Center, Tampa. strazcenter.org Victoria Monét Sunday, Nov. 8, 8 p.m. Yuengling Center, Tampa. www.ticketmaster.com Continuing “Misery” Through Nov. 8 Straz Center, Tampa. strazcenter.org “Hamilton” Through Nov. 8 The Straz Center, Tampa. strazcenter.org