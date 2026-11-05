Happening this weekend: Bay Area concerts and events

Nov. 6
Greensky Bluegrass
Friday, Nov. 6, 6:30 p.m.
Jannus Live, St. Petersburg.
www.jannuslive.com
Classic Albums Live: AC/DC, Highway to Hell
Friday, Nov. 6, 8 p.m.
Bilheimer Capitol Theatre, Clearwater.
www.rutheckerdhall.com
Keith Harkin
Friday, Nov. 6, 7 p.m.
Music4Life Living Arts Center, Clearwater.
wileyhouseconcerts.org
The Phil Collins Story
Friday, Nov. 6, 8 p.m.
Ruth Eckerd Hall, Clearwater.
www.rutheckerdhall.com
Bill Pettifer
Nov. 6-7, 8:30 p.m.
Clearwater Comedy Club, Clearwater.
www.clearwatercomedyclub.com
“Rogers & Hammerstein’s Cinderella”
Nov. 6-15
Central Park Performing Arts Center, Largo.
LargoArts.com
Chris Robinson
Nov. 6-7, 8:30 p.m.
Sunshine City Comedy Club, St. Pete Beach.
www.sunshinecitycomedyclub.com
“The Da Vinci Code”
Nov. 6-Dec. 6
freeFall Theatre, St. Petersburg.
freefalltheatre.com
Almighty Queen
Friday, Nov. 6, 6-9 p.m.
Seminole City Center, Seminole.
www.seminolecitycenter.com
The Florida Orchestra: Ginastera’s Harp Concerto
Friday, Nov. 6, 7:30 p.m.
The Straz Center, Tampa.
floridaorchestra.org
Rickey Smiley
Friday, Nov. 6, 8 p.m.
Tampa Theatre, Tampa.
tampatheatre.org
Ryan Sickler
Nov. 6-7
Side Splitters, Tampa.
www.sidesplitterscomedy.com
Nov. 7
Griffin House
Saturday, Nov. 7, 7 p.m.
Music4Life Living Arts Center, Clearwater.
wileyhouseconcerts.org
Brian Kilmeade
Saturday, Nov. 7, 8 p.m.
Bilheimer Capitol Theatre, Clearwater.
www.rutheckerdhall.com
Art Harvest
Saturday, Nov. 7, 10 a.m.-4 p.m.
Highlander Park, Dunedin.
clearwater-dunedin.jl.org/support-us/art-harvest/
Rockin’ for Heroes
Saturday, Nov. 7, 2:30 p.m.
Indian Rocks VFW Post 10094, Largo.
Eventbrite.com
The Black Honkeys
Saturday, Nov. 7, 7:30 p.m.
Safety Harbor Art & Music Center, Safety Harbor.
www.safetyharborartandmusiccenter.com
The Florida Orchestra: Ginastera’s Harp Concerto
Saturday, Nov. 7, 7:30 p.m.
Mahaffey Theater, St. Petersburg.
floridaorchestra.org
“Kay WalkingStick: Hudson River School”
Nov. 7-March 21
James Museum of Western & Wildlife Art, St. Petersburg.
thejamesmuseum.org
Wednesday
Saturday, Nov. 7, 7 p.m.
Jannus Live, St. Petersburg.
www.jannuslive.com
Frontiers: Tribute to Journey
Saturday, Nov. 7, 7 p.m.
Tarpon Springs Performing Arts Center, Tarpon Springs.
tarponarts.org
Ed Sheeran
Saturday, Nov. 7, 5:30 p.m.
Raymond James Stadium, Tampa.
www.ticketmaster.com
Luke Severeid
Sunday, Nov. 7, 10:30 p.m.
Side Splitters, Tampa.
www.sidesplitterscomedy.com
Matt McCusker
Sunday, Nov. 7, 7 p.m.
Tampa Theatre, Tampa.
tampatheatre.org
Lamont Landers
Saturday, Nov. 7, 8 p.m.
Skipper’s Smokehouse, Tampa.
skipperssmokehouse.com
Cash Money & No Limit Tour
Saturday, Nov. 7, 8 p.m.
Benchmark International Arena, Tampa.
www.ticketmaster.com
Trapt
Saturday, Nov. 7, 6:30 p.m.
The Brass Mug, Tampa.
www.facebook.com/brassmugtampa/
Rehash
Saturday, Nov. 7, 7 p.m.
The Orpheum, Tampa.
www.theorpheum.com
Nov. 8
The Florida Orchestra: Ginastera’s Harp Concerto
Sunday, Nov. 8, 2 p.m.
Ruth Eckerd Hall, Clearwater.
floridaorchestra.org
Emo Orchestra with The Spill Canvas
Sunday, Nov. 8, 7:30 p.m.
Bilheimer Capitol Theatre, Clearwater.
www.rutheckerdhall.com
Coco Montoya
Sunday, Nov. 8, 5:30 p.m.
Safety Harbor Art & Music Center, Safety Harbor.
www.safetyharborartandmusiccenter.com
The Brook & The Bluff
Sunday, Nov. 8, 7 p.m.
Jannus Live, St. Petersburg.
www.jannuslive.com
Butch Thomas with Elias Tona
Sunday, Nov. 8, 3 p.m.
Mainstage Theatre at HCC Ybor, Tampa
tampajazzclub.com
Tampa Bay Symphony: “Wild Kingdom and Swan Dances”
Sunday, Nov. 8, 2:30 p.m.
The Straz Center, Tampa.
strazcenter.org
Victoria Monét
Sunday, Nov. 8, 8 p.m.
Yuengling Center, Tampa.
www.ticketmaster.com
Continuing
“Misery”
Through Nov. 8
Straz Center, Tampa.
strazcenter.org
“Hamilton”
Through Nov. 8
The Straz Center, Tampa.
strazcenter.org