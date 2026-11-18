Nov. 20
St. Pete Country Fest
Nov. 20-22
Vinoy Park, St. Petersburg.
stpetecountryfest.com
Suncoast Jazz Festival
Nov. 20-22
Sheraton Sand Key Resort, Clearwater Beach.
suncoastjazzfestival.com
Ty Herndon
Friday, Nov. 20, 7 p.m.
Music4Life Living Arts Center, Clearwater.
wileyhouseconcerts.org
Marty Stuart and His Fabulous Superlatives
Friday, Nov. 20, 8 p.m.
Bilheimer Capitol Theatre, Clearwater.
www.rutheckerdhall.com
Blue October
Friday, Nov. 20, 8 p.m.
Ruth Eckerd Hall, Clearwater.
www.rutheckerdhall.com
Jenna Kim Jones
Nov. 20-21, 8:30 p.m.
Clearwater Comedy Club, Clearwater.
www.clearwatercomedyclub.com
Erica Lederman
Nov. 20-21, 8:0 p.m.
Sunshine City Comedy Club, St. Pete Beach.
www.sunshinecitycomedyclub.com
A Magical Cirque Christmas
Friday, Nov. 20, 8 p.m.
Mahaffey Theater, St. Petersburg.
themahaffey.com
Leslie Jones
Friday, Nov. 20, 8 p.m.
Tampa Theatre, Tampa.
tampatheatre.org
Tampa Metropolitan Improv
Friday, Nov. 20, 7 p.m.
Carrollwood Cultural Center, Tampa.
carrollwoodcenter.org
The Florida Orchestra: The Blue Danube & Beyond
Friday, Nov. 20, 7:30 p.m.
Zinober Hall, USF, Tampa.
floridaorchestra.org
“The Unauthorized Hallmark(ish) Parody Musical”
Friday, Nov. 20, 7:30 p.m.
The Straz Center, Tampa.
strazcenter.org
Know Good
Friday, Nov. 20, 10 p.m.
The Ritz Ybor, Tampa.
www.theritzybor.com
Miss May I & Born of Osiris
Friday, Nov. 20, 6 p.m.
The Orpheum, Tampa.
www.theorpheum.com
Nov. 21
Air Supply
Saturday, Nov. 21, 8 p.m.
Ruth Eckerd Hall, Clearwater.
www.rutheckerdhall.com
An Evening with John Cusack and screening of “Say Anything”
Saturday, Nov. 21, 8 p.m.
Bilheimer Capitol Theatre, Clearwater.
www.rutheckerdhall.com
Jay Nash
Saturday, Nov. 21, 7 p.m.
Music4Life Living Arts Center, Clearwater.
wileyhouseconcerts.org
Dunedin Celtic Festival
Saturday, Nov. 21, 11 a.m.-7 p.m.
Highlander Park, Dunedin.
www.DunedinCelticMusicFestival.com
Palm Harbor Craft Festival
Nov. 21-22, 10 a.m.-5 p.m.
Florida Avenue in Palm Harbor.
www.artfestival.com
The Honky Tonk Chicks
Saturday, Nov. 21, 7 p.m.
Pinellas Park Performing Arts Center, Pinellas Park.
www.pinellas-park.com/161/Performing-Arts-Center
Mikel Paris
Saturday, Nov. 21, 7:30 p.m.
Safety Harbor Art & Music Center, Safety Harbor.
www.safetyharborartandmusiccenter.com
The Florida Orchestra: The Blue Danube & Beyond
Saturday, Nov. 21, 7:30 p.m.
Mahaffey Theater, St. Petersburg.
floridaorchestra.org
Spafford
Saturday, Nov. 21, 7 p.m.
Jannus Live, St. Petersburg.
www.jannuslive.com
Carrollwood Jukebox Big Band
Saturday, Nov. 21, 7:30 p.m.
Carrollwood Cultural Center, Tampa.
carrollwoodcenter.org
Sidepiece
Saturday, Nov. 21, 10 p.m.
The Ritz Ybor, Tampa.
www.theritzybor.com
“Rocky” in Concert
Saturday, Nov. 21, 8 p.m.
The Straz Center, Tampa.
strazcenter.org
The Hails
Saturday, Nov. 21, 7 p.m.
The Orpheum, Tampa.
www.theorpheum.com
DragonForce
Saturday, Nov. 21, 7:30 p.m.
The Ritz Ybor, Tampa.
www.theritzybor.com
Sidepiece
Saturday, Nov. 21, 10 p.m.
The Ritz Ybor, Tampa.
www.theritzybor.com
Nov. 22
Derek Hough: Dance for the Holidays
Sunday, Nov. 22, 6:30 and 8:30 p.m.
Ruth Eckerd Hall, Clearwater.
www.rutheckerdhall.com
Professor Brian Cox: Emergence
Sunday, Nov. 22, 7:30 p.m.
Mahaffey Theater, St. Petersburg.
themahaffey.com
Tony Baker
Sunday, Nov. 22, 6 p.m.
Funny Bone Comedy Club, Tampa.
tampa.funnybone.com
Continuing
“The 39 Steps”
Through Nov. 22
Catherine Hickman Theater, Gulfport.
gulfportcommunityplayers.org
“The Cottage”
Through Dec. 13
Early Bird Dinner Theatre, Clearwater.
www.earlybirddinnertheater.com
“Meteor Shower”
Through Nov. 22
American Stage Theatre, St. Petersburg.
Americanstage.org
“The Da Vinci Code”
Through Dec. 6
freeFall Theatre, St. Petersburg.
freefalltheatre.com
“Peter and the Starcatcher”
Through Nov. 22
The Straz Center, Tampa.
strazcenter.org
“Annie”
Through Nov. 22
The Straz Center, Tampa.
strazcenter.org